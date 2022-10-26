Полиция напоминает: поменяйте шины, не превышайте скорость, поменяйте автоаптечки

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1. До 10 ноября все водители транспортных средств должны поменять резину. За нарушение этого правила грозит штраф от 30 до 40 евро.
Continental padangos
Continental padangos
© Gamintojo archyvas

С 10 ноября по 31 марта в Литве нельзя эксплуатировать моторные средства с летней резиной. Можно ездить только на зимней, демисезонной или шипованной резине.

В ноябре запрещается эксплуатировать мопеды, мотоциклы, трехколесники и все виды квадроциклов с летними шинами, если хотя бы на части дорожного покрытия есть снег или лед. Полностью запрещается использовать летние шины для этих транспортных средств с декабря по февраль.

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Если на машине шипованная резина, должен быть установлен специальный знак.

Протектор зимней резины не может быть меньше 3 мм.

2. С 1 ноября по 31 марта меняется допустимая скорость на магистралях и скоростных дорогах в Литве. Она снижается до 110 км/ч. На других асфальтированных или бетонных дорогах допустимая скорость – не больше 90 км/ч, на других дорогах – не больше 70 км/ч.

3. До 1 июля 2023 года водители должны обновить автоаптечки.

Согласно новому порядку в аптечке должны быть: одноразовые маски для защиты лица от дыхания/маска для реанимирования, быстрые маски первой помощи (2 шт.), одноразовые гипотермические (охлаждающие) пакеты (2 шт.), жгут-турникет для остановки сильных кровотечений, применяемый на руках или на ногах (2 шт.). В комплекте также должны быть ножницы для оказания первой помощи, одноразовые медицинские перчатки, специальное одеяло и описание процесса оказания помощи, инструкция.

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