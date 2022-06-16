Полиция начала расследование загадочного полета из Литвы через Восточную Европу

"В Бюро криминальной полиции начато досудебное расследование нарушения правил международных полетов", – сообщил Бригинас.

В соответствующей статье Уголовного кодекса говорится, что член экипажа, нарушающий правила международных полетов при въезде или выезде из Литвы, наказывается штрафом или арестом, или лишением свободы на срок до двух лет.

По словам заместителя начальника криминальной полиции, расследование будет вести Генпрокуратура.

"Есть подозрение на нарушение правил международных полетов, которые исключают международные полеты без предварительного предоставления летного плана", — сказал Бригинас.

"Кроме того, у самолета вообще не летного разрешения на полет, потому что разрешение на полеты есть у каждого самолета. У него не было возможности выполнять такой рейс ни в Литве, ни тем более на международном уровне", — добавил он.

Болгария объявила вечером прошлого четверга, что вылетевший из Литвы самолет без разрешения пролетел над несколькими странами Восточной Европы и привлек внимание ВВС, после чего в Болгарии был оставлен неизвестным экипажем.

Болгария объявила, что самолет без разрешения вторгся в воздушное пространство Польши, Словакии, Венгрии, Сербии, Румынии и, наконец, Болгарии.

По данным болгарских властей, у самолета с двумя людьми не было утвержденного летного плана, а его транспондеры были выключены. Пилот не отвечал на запросы по радио и визуальные сигналы.

Самолет, совершивший несанкционированный полет в Венгрии и Румынии, сопровождали истребители, прежде чем он влетел в воздушное пространство Болгарии.

В ответ на этот инцидент Литва предлагает сузить неконтролируемое воздушное пространство. В Минтрансе говорят, что намерены принимать решения только после консультации со специалистами.