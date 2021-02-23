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В Паневежисе во время удаленного урока математики неизвестный показал половой орган. Учитель обратилась в полицию, полиция начала расследование, сообщает телевидение LNK.
Полиция начала расследование: во время удаленного урока математики неизвестный показал половой орган
© DELFI / Andrius Ufartas

Специалисты в сфере ИТ утверждают, что удаленные уроки незащищены от взлома, любая информация о подключениях детей может попасть в руки посторонних, которые могут подключиться к уроку. По словам психологов, такие выпады создают дополнительное напряжение ведь учителя и дети и без того находятся на пределе.

Директор школы ситуацию не комментирует.

"Я ничего комментировать и говорить не буду", - сказала она.

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Об инциденте в полицию сообщила учитель.

"Лицо, подключившееся во время урока старшеклассников, демонстрировало свои половые органы. Начато расследование", – сказал представитель Паневежского комиссариата полиции Тадас Мартинайтис.

Администрация гимназии утверждает, что работает по всем установленным требованиям и правилам.

"Может ли подключиться кто-то посторонний? Никто от этого не застрахован", – сказала директор.

Эту позицию подтвердили и учителя информатики.

"Все зависит от того, какую информацию для подключения дает учитель. Если дает пароль, то его можно передать кому-либо. Тогда любой может подключиться. И тогда можно показывать, что хочешь", – сказал учитель информатики Альфредас Василяускас.

По словам психологов, такие виды на уроках - не шутка, это дополнительный стресс для измученных учителей и учеников.

"Реакция должна быть отрицательной, даже учитель, наверняка, почувствовала себя нехорошо. Мы понимаем, что такой акт выходит за пределы нормы", – сказала психолог Рената Гатавяцкайте.

Полиция не делится информацией от ом, зафиксировал ли кто-либо это действие. Известно лишь, что информации для расследования достаточно.

По словам учителей информатики, различные подключения к урокам случаются нередко.

"Подключались под именем одной ученицы, потом сыпалась ругань. Но в таком случае отключаешь, блокируешь и все", – сказал учитель.

За демонстрацию порнографических актов грозит лишение свободы на срок до 1 года.

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