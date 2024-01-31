Полиция начала расследование в связи с насилием над детьми в детском саду Žvangutis

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: Shuterstock

Полиция начала расследование в связи с насилием над детьми в вильнюсском детском суду Žvangutis, сообщает портал LRT.lt. Об этом информировал Главный комиссариат полиции Вильнюсского округа.

Расследование начато по 2 части 145 ст Уголовного кодекса Литвы ("угроза убийства или нанесения тяжкого ущерба здоровью, терроризирование человека").

Ранее портал сообщал о жестоком обращении с детьми ясельной группы в детском саду Žvangutis.

В публикации LRT.lt сообщалось, что родители детей, которые начали посещать детский сад с осени 2023 года, заметили, что дети стали вести себя агрессивно, возвращались домой голодными, по ночам плакали, появились проблемы с походом в туалет. Речь идет о двухлетних малышах, многие из которых впервые пошли в садик.

Директор детского сада Žvangutis Рамуне Вежелите в комментарии сожалела, что так с детьми могли поступать педагоги и назвала такое поведение недопустимым.

"С таким поведением нельзя мириться, его ничем нельзя оправдать. Поведение педагогов я оцениваю, как словесное насилие над детьми. Подозреваемых в насилии над детьми педагогов уволили два месяца назад: одну - сразу после встречи с родителями, двух других - их признали молчаливыми наблюдателями - уволили по собственному желанию", – писала Delfi директор.

После инцидента в группе осталось 10 детей, семерых детей из сада забрали.

Директор детсада заверила, что это был единичный случай.

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