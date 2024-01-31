Полиция начала расследование в связи с насилием над детьми в детском саду Žvangutis

Расследование начато по 2 части 145 ст Уголовного кодекса Литвы ("угроза убийства или нанесения тяжкого ущерба здоровью, терроризирование человека").

Ранее портал сообщал о жестоком обращении с детьми ясельной группы в детском саду Žvangutis.

В публикации LRT.lt сообщалось, что родители детей, которые начали посещать детский сад с осени 2023 года, заметили, что дети стали вести себя агрессивно, возвращались домой голодными, по ночам плакали, появились проблемы с походом в туалет. Речь идет о двухлетних малышах, многие из которых впервые пошли в садик.

Директор детского сада Žvangutis Рамуне Вежелите в комментарии сожалела, что так с детьми могли поступать педагоги и назвала такое поведение недопустимым.