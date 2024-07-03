2024.07.03 14:01

Полиция начала расследование в отношении члена столичного горсовета Станкунаса

 
ru.DELFI.lt
Nukabinta nelegali Škirpos atminimo lenta: pareigūnams teko panaudoti jėgą
Nukabinta nelegali Škirpos atminimo lenta: pareigūnams teko panaudoti jėgą

Полиция начала расследование в отношении члена Вильнюсского горсовета Альгимантаса Станкунаса, которого подозревают в незаконном размещении памятной доски и последующих действиях, которые мешали полиции убрать ее. Напомним, что памятная доска была посвящена полковнику Казису Шкирпе, личность которого историки оценивают неоднозначно, пишет портал madeinvilnius.lt.

Провокационные действия члена горсовета, неподчинение требованиям стражей порядка и оказание активного сопротивления законным действиям полиции зафиксировали журналисты. Расследование в полиции было начато по инициативе социал-демократов. Альгимантаса Станкунаса, который является представителем организации „Национальное объединение“, обвиняют в самоуправстве, нарушении общественного порядка, неподчинении законным действиям полиции и оказании сопротивления полиции.

„Сознательное нарушение закона - это ничто иное, как провокация с целью привлечения внимания. В данном случае член горсовета прекрасно понимал, что его действия незаконны и вне всякого сомнения последует реакция. Поэтому есть основания утверждать, что господин Станкунас, который должен работать на благо города, сознательно вызвал беспорядки в центре столицы. Возможно, политик решил, что он неприкосновенен и забыл, что политики также должны выполнять законы. Такие действия члена горсовета ничем нельзя оправдать, с ними нельзя мириться“, – сказал староста соцдемов в горсовете Повилас Пинялис.

Действия Станкунаса также оценит Комиссия по этике и процедурам Вильнюсского муниципалитета. Если подтвердится факт сознательного нарушения законов, может быть начата процедура вотума недоверия за нарушение присяги.

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