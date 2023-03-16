Полиция начала расследованиe по факту насилия родителей над малолетними детьми

Жителей деревни Мацикай (Шилутский район) подозревают в насилии над малолетними детьми (2015, 2016, 2019 и 2021 г.р.).
По предварительным данным, специалисты по защите прав детей 8 марта обратились в полицию и сообщили, что родители, возможно, бьют своих детей.
Полиция проверила информацию и 15 марта начала расследование по факту насилия над детьми.
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