Полиция начала расследованиe по факту насилия родителей над малолетними детьми

Жителей деревни Мацикай (Шилутский район) подозревают в насилии над малолетними детьми (2015, 2016, 2019 и 2021 г.р.).

По предварительным данным, специалисты по защите прав детей 8 марта обратились в полицию и сообщили, что родители, возможно, бьют своих детей.

Полиция проверила информацию и 15 марта начала расследование по факту насилия над детьми.