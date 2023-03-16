aA
Полиция информировала, что начато расследование по факту насилия родителей над 4 малолетними детьми.
Полиция начала расследованиe по факту насилия родителей над малолетними детьми
© DELFI montažas

Жителей деревни Мацикай (Шилутский район) подозревают в насилии над малолетними детьми (2015, 2016, 2019 и 2021 г.р.).

По предварительным данным, специалисты по защите прав детей 8 марта обратились в полицию и сообщили, что родители, возможно, бьют своих детей.

Полиция проверила информацию и 15 марта начала расследование по факту насилия над детьми.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Министр финансов Литвы о реформе: ситуация работающих по трудовым договорам не ухудшится

Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте в четверг...

Женщина пришла в ужас от стоимости ремонта в ванной: неужели это реально

В прошлом году цены в Литве росли практически во всех...

Терпение жителей лопнуло: состояние дороги ужасное, а помощи нет (1)

Идет весна, тает лед, а с весной появляются не только ямы...

От синоптиков - сразу несколько хороших новостей: кажется, весна на пороге

В четверг днем с запада придет небольшая зона низкого...

Laivas USS „Porter“

В Клайпеду прибыл ракетный крейсер Военно-морских сил США

В среду в Клайпедский порт с визитом прибыл ракетный...