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Из-за продолжающихся кибератак на различные литовские государственные учреждения и частные предприятия правоохранительные органы начали досудебное расследование незаконного воздействия на информационные системы, сообщил в четверг Департамент полиции.
Anonymous organizuoja kibernetines atakas prieš Rusijos valdžią.
Anonymous organizuoja kibernetines atakas prieš Rusijos valdžią.

"Политическая атрибуция этих кибератак ясна, но мы также будем добиваться правовой оценки преступного деяния и привлечения к ответственности лиц, участвовавших в нем", — сказал для пресс-релиза вице-министр обороны Маргирис Абукявичюс.

Департаменту уголовного преследования Генеральной прокуратуры поручено организовать и контролировать досудебное расследование, проводимое сотрудниками Бюро криминальной полиции Литвы.

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Глава НЦКБ: кибератаки против учреждений и бизнеса Литвы продолжаются, их масштабы уменьшились

Такое процессуальное решение было принято после получения сообщения Национального центра кибербезопасности (НЦКБ).

Он указал, что 20-29 июня текущего года была предпринята интенсивная атака со сбоями услуг против Защищенной государственной сети передачи данных, других литовских органов власти и частных компаний, всего - против более чем 130 веб-сайтов, работа которых была нарушена или которые оказались временно недоступны для пользователей.

В сообщении также говорится, что подвергнувшиеся незаконному воздействую веб-сайты были названы целями нарушения доступа к системным ресурсам (серверам) (DDoS-атаки) в открытом Telegram-канале группировки Killnet.

Killnet — связанная с Россией хакерская группа, основанная в начале этого года.

НЦКБ интенсивно общается с партнерами и должностными лицами и постоянно информирует о текущей ситуации. Согласно сообщению, в настоящее время крупнейшие атаки взяты под контролем, услуги Защищенной сети предоставляются.

Уголовным кодексом установлено, что незаконный сбой в работе или прекращение работы многих информационных систем или информационной системы, имеющей стратегическое значение для национальной безопасности, государственного управления, экономики или финансовой системы, при совершении преступного деяния с использованием чужих персональных данных или причинением серьезного ущерба, может привести к наказанию в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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