Как сообщила полиция, нарушения связаны с отсутствием масок и несоблюдением безопасной дистанции.
В минувший понедельник полиция начала административное дело и в отношении организаторов трансляции, всю неделю шел сбор информации и данных, связанных со съемками.
Об окончательных решениях правоохрана информирует позже.
Административные дела начаты из-за нарушения правовых актов в сфере общественного здравоохранения, в результате чего возникла опасность распространения опасных или особо опасных заразных заболеваний во время карантина в условиях экстремальной ситуации.
За это физическим лицам грозят штрафы в размере 500-1500 евро, юридическим лицам - в размере от 1,5 до 6 тыс. евро.
Из-за вероятных нарушений во время музыкальных награждений M.A.M.A. на каунасской арене "Жальгирис" полиция получила несколько десятков сообщений.
В публичном пространстве уже во время трансляции возникло возмущение, почему не соблюдаются правила карантина, участники церемонии без масок и не соблюдают дистанцию. Некоторые назвали это мероприятие "пиром во время чумы".
Организаторы утверждали, что на мероприятии не было ни одного постороннего человека, все участники перед награждениями прошли тесты на COVID-19, а персонал был в масках.
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