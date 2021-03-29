Полиция Литвы: за выходные развернули 1383 автомобиля, составили 102 протокола

"За два дня развернули 1383 автомобиля, за нарушения составлены 102 протокола", – информировал пресс-секретарь полиции Рамунас Матонис.
По его словам, в в субботу движение между муниципалитетами было очень интенсивным, особенно на выезде из Вильнюса.
Матонис сказал, что больше всего зафиксировано контактов между разными домашними хозяйствами.
"Всего за два дня зафиксировали 274 нарушения, чаще всего фиксировали контакты между разными хозяйствами и нарушение режима контроля", – сказал он.
В субботу вечером в Каунасе состоялась церемония награждения исполнителей M.A.M.A.
Мероприятие раскритиковали за возможные нарушения карантина, назвав его "пиром во время чумы". Организаторы мероприятия сказали, что всех участников перед съемками проверили на COVID-19.
Матони сказал, что поступило около 30 сообщений о возможных нарушениях, поэтому полиция уточняет обстоятельства проведения мероприятия.
Напомним, что правительство Литвы продлило карантин до 30 апреля, а с 27 марта по 5 апреля включительно вернуло ограничение на мобильность между муниципалитетами.
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