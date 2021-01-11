Часть видео в интернет выложили люди, находившиеся в квартире.

Что происходило до того момента, как начали снимать (а может снимали, но не передали этот материал), выяснится, когда проверят записи на видеокамерах, которые были на патрульных. Полицейские подтвердили, что они приехали по вызову - на шум жаловались соседи.

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"В подъезде была кровь. Дверь открыла женщина с молодым человеком, у молодого человека была разбита губа. В квартире мы обнаружили еще 5 человек. Брюки на одном из них были порваны, значит был серьезный конфликт. "Когда мы стали выяснять ситуацию и личности собравшихся, в нашу сторону постоянно отпускали разные реплики, на вопросы не отвечали. Нам сказали, что празднуют возвращения друга с зоны. Мы хотели собрать данные и составить протокол о правонарушении - за несоблюдение требований карантина. Тогда нас стали снимать на видео, а вернувшийся с зоны молодой человек тихо сказал другим, цитируем: "от...м этих мусоров" Поскольку люди вели себя неадекватно, мы вызвали на помощь подкрепление. Молодой человек, которого ударили телескопической дубинкой, представлял реальную опасность, как и другие мужчины. С учетом ситуации, состояния нарушителей, их агрессивность, плюс, что это за люди - степень их опасности, было решено немедленно задержать их, что и было сделано. Женщина и девушка мешали нам, поэтому их оттеснили подальше. Вернувшегося из места заключения молодого человека держала другая девушка, но он постоянно ее отталкивал и пытался контактировать с нами, поэтому мы применили газ. В данной ситуации было принято решение задержать нетрезвых людей, которые неадекватно вели себя, пока они первыми не напали на нас", - указали сотрудники полиции.

Пресс-секретарь Департамента полиции Литвы Рамунас Матонис сказал Delfi, что если нарушения, допущенные полицейскими, очевидны, то расследование начинается сразу. Если есть сомнения в том, что были нарушения, уточняют обстоятельства нарушения (на это идет 10 суток). После уточнения всех обстоятельств, решают, есть ли основания для служебной проверки.

"Видеокамеры патрульных были включены с момента прибытия в квартиру. Сотрудники Службы иммунитета посмотрят отснятый материал", – сказал Матонис.

По мнению полиции, если слова полицейских подтвердятся, это означает, что они никаких нарушений не допустили – полицейские не должны ждать нападения со стороны агрессивных лиц.

В адрес полицейских - обвинения в фашизме

Полиция была вызвана в квартиру, где проживает политическая беженка из России Ирина Калмыкова. Видео задержание она разместила на свой странице в FB. Причиной вечеринки стало возвращение ее сына, Руслана, из колонии. Ранее за ряд правонарушений несовершеннолетнему сыну был назначен домашний надзор: Руслан был обязан находиться дома после 10-ти вечера. Однако он не соблюдал режим, за что и был помещен в колонию на год и 3 месяца. В минувшую пятницу 8 января Руслан из колонии вернулся.

Ирина Калмыкова, ее сын и другие участники встречи считают, что полицейские превысили свои полномочия, прибегнув к несоразмерному применению силы. Женщина написала в социальной сети Facebook, что не оспаривает факт нарушения карантинного режима и готова заплатить штраф, но будет добиваться справедливости. По ее мнению, один из сотрудников полиции "творил беспредел".

"Приехав в Литву я не почувствовала себя чужой. Я полюбила эту маленькую, уютную и добрую страну. полюбила этот отзывчивый добрый народ Литвы. Но с 8 числа у меня случился шок. после которого я до чих пор не могу прийти в себя.

Я вынуждена была уехать с России. За свое убеждение в справедливость, равность перед законом, веру в свободу- меня преследовали. И даже возбудили уголовное дело. Мой сын, будучи подростком, потеряв своих детских друзей, Похоронив своих самых родных людей, своих сестер, которые были для него больше чем я. Я много работала и не могла дать ему много любви как дали мои дочки. Он не мог справится с травмой. Стал употреблять спиртное был агрессивным и совершал плохие поступки. Не смотря на свою добрую душу и сердце он делал плохо и дошло до того, что оказался за решеткой. Будучи в колонии, благодаря работе психологов, он пришел в себя. 8-го числа я дождалась его освобождения мой сын вернулся ко мне. Я была очень счастлива. Я увидела пере собой настоящего Руслана с тем добрым сердцем и открытой душой. Он определил себе цели и выбрал себе путь. Этот путь путь настолько искрений чистый, пустота образованная в моем сердце наполнилась и слезы радости, за много времени не могла остановить. Друзья которые решили идти с ним за руку по светлому пути, очень ждали его и нарушив карантин не смогли удержаться и пришли его встретить. Они были такими счастливыми, радовались, дурачились, мечтали и строили планы чем заняться в будущем", - написала И. Калмыкова.

По ее словам полицию вызвал один из парней из плохой компании знакомых ее сына, которых не пустили в квартиру. В своем описании произошедшего на квартире сотрудников полиции И. Калмыкова называет фашистами.

"Это был фашист одевший маску лучшего полицейского Вильнюса. Не смотря на позднее время они ворвались в квартиру. Один из мальчиков взял телефон чтобы снимать на камеру. Друзьям- фашистам это не понравилось. Они стали избивать не законным оружием повалив на пол надели наручники. Потом кинулись на девочку которая продолжила снимать и этой же палкой завалили 18 летнюю девочку. С туалета вышел еще один мальчик. Он просил не трогать девочку, на нем были порванные джинсы. Фашист в маске полицейского стал избивать его крича почему твои джинсы порваны. Пока его вылили на пол и одевали наручники, девочка пробежала в мою комнату, где на диване сидел мой сын и еще одна девочка. Я стояла в дверях комнаты пытаясь не дать фашисту в маске полицейского пройти и бить девочек и моего сына. Тогда тот баллончиком брызнул в лицо девочке стоявшей за моей спиной. Девочка громко закричала от боли и кинулась на балкон. Полицай не останавливался брызнул в лицо моему сыну сидевшему на диване в 4 метров от него. Брызги попали и мне в лицо так как я пыталась стоять перед ним и не пропустить к сыну. Он стал меня пихать. Сын вскочил с дивана, чтобы защитить меня, и получил удар в лицо. Ребят раздетых босых вывели и увезли. Потом одного в футболке высадили на улице. другого с поломанной рукой в больнице. А моего сына до утра продержали в отделении", - пишет И. Калмыкова.

Женщина обещает добиваться справедливости и "сорвать маску честного полицейского" с Виталиюса Вайткявичюса, стража порядка, который задерживал участников вечеринки.