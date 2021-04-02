Полиция Литвы предупреждает: посты будут стационарные и мобильные, контроль в общественных местах

"Полиция интенсивно готовится, выходные будут особыми, будет работать большое число полицейских, а с ними большая часть социальных партнеров. Надеемся, что каждый день будут работать по 1500 человек (1100 полицейских и еще 400 - представители других служб)", – сказал пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис.

По его словам, для поддержания контроля будут работать как стационарные, так и мобильные посты.

"Кроме того, внимание мы намерены уделить и контролю общественных пространств, будем проверять жителей на трезвость", – информировал он.

"Людей, которым не обязательно куда-то ехать, просим никуда не ехать, а тех, кому нужно ехать, советуем позаботиться о документах заранее, чтобы можно было избежать заторов", – сказал Матонис.

Более жесткий контроль планируется в муниципалитетах, где ситуация особенно серьезная.

"Всем муниципалитетам будем уделять достаточно внимания, конечно же, черным муниципалитетам внимания будем уделять больше, немало внимания будем уделать общественным местам в крупных городах, на взморье, на курортах, вот основные акценты на выходные", – сказал Матонис.

Напомним, что за нарушение карантинных правил физическим лицам грозит штраф в размере 500-1500 евро.