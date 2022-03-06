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Охрана посольств России и Беларуси в Вильнюсе обеспечивается, заявил представитель Департамента полиции Литвы по связям с общественностью Рамунас Матонис после того, как Москва в субботу потребовала, чтобы власти Литвы, Латвии и Эстонии предприняли меры для охраны посольств после совершенного в литовской столице нападения на российского дипломата.
Полиция Литвы после критики МИД РФ: охрана посольств России и Беларуси обеспечена
© DELFI / Andrius Ufartas

"Охрана посольств всегда обеспечивается, как именно она осуществляется - это наши внутренние дела, но она действительно обеспечивается. Предприняты меры для обеспечения безопасности в той мере, насколько располагаем силами", – заявил в субботу BNS Матонис.

Ранее на этой неделе усилить охрану посольств РФ и Беларуси поспросила премьер Литвы Ингрида Шимоните, призвав людей избегать провокаций во время акций протеста, чтобы они не использовались вражеской пропагандой.

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"Я думаю, что жители Литвы не только могут, но и должны выражать свое мнение, но я настоятельно призываю и очень прошу делать все, чтобы избежать каких-либо провокаций или недоразумений, потому что точно не нужно создавать поводов для того, чтобы Российская Федерация и Беларусь воспользовались какими-то событиями в Литве в целях собственной пропаганды", – заявила премьер на пресс-конференции в минувший понедельник.

После того, как на минувшей неделе Россия напала на Украину и начала войну, у посольства России в Вильнюсе был избит дипломат этой страны, на ворота, герб и на тротуар была вылита жидкость неизвестного происхождения.

На территории посольства Беларуси был снят государственный флаг этой страны и вывешен флаг независимой Беларуси и Украины, также была испорчена стена здания посольства.

В полицейских сводках сообщается, что 24 февраля около 19.20 в Вильнюсе, на ул. Латвю, во дворе многоэтажного жилого дома мужчина избил другого мужчину 1993 года рождения. Подозреваемый находится в СИЗО.

Представитель по связям с общественностью Главного комиссариата Вильнюса Юлия Самороковская тогда в интервью LRT утверждала, что был избит третий секретарь дипломатической службы Российского посольства.

Представитель Департамента полиции Матонис подтвердил BNS, что все произошедшие в последнее время инциденты связаны с посольствами, новых за это врем не фиксировалось.

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