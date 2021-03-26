По словам Пожелы, полиция может останавливать жителей и на территории муниципалитетов.
"У въездов будут стационарные и мобильные посты. Полиция снова мобилизуется. Может быть так, что автомобили для проверки будут останавливать на территории самого муниципалитета, если будет подозрение на нарушение порядка", – сказал генкомиссар.
"Приоритетное внимание ждет курортные муниципалитеты, места скопления людей, поскольку мы видим, что люди ведут себя небезопасно, толпятся в общественных местах, собираются группами, это особенно касается молодежи. Внимание уделим стоянкам и магазинов и другим местам", – сказал он.
Генкомиссар обратился к обществу и призвал жителей Литвы проявить сознательность, воздержаться от организации вечеринок и сообщать о нарушениях в полицию.
"Принцип тот же – полиция приедет и уедет, когда убедится в том, что вечеринка прекратилась. И. конечно, наказание ждет всех участников вечеринки", – заметил Пожела.
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