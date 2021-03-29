Полиция Литвы обновила информацию об ограничении мобильности

Полиция отмечает, что на каждом посту работают минимум два полицейских, кое-где дежурят также стрелки и волонтеры.

"На каждом посту есть главный постовой, который решает все вопросы. Если появляются какие-то проблемы или неясности, жители могут просить участия главного постового в решении возникшей проблемы", – сказано в памятке полиции.

Неограниченное движение возможно лишь в круговых муниципалитетах Литвы.

Далее представлены возможные исключения:

• по работе.

В этом случае рекомендуется иметь при себе документы, подтверждающие цель поездки (рабочее удостоверение (с указанием места работы), накладные (с графиком и место следования). В этом случае в машине не должно быть членов семьи.

• поездка в аэропорт, порт или на автовокзал (важно представить билеты).

Можно привезти приехавших из-за границы близких родственников, если им не требуется изоляция и они после приезда будут жить вместе с привезшим их человеком. То же самое касается подвоза родственников в порт/аэропорт. Исключение касается только несовершеннолетних, которые не могут о себе позаботиться – их может привезти любой человек из муниципалитета, куда они направляются.

• поездки для оказания помощи больным, одиноким родственникам, которые не могут о себе позаботиться, разрешаются, но каждый случай оценивается отдельно, поскольку ситуации бывают очень разные. Важно предоставить соответствующие справки о состоянии лица, к которому едут. МИД Литвы 29 марта подтвердил, что к больным или одиноким членам семьи можно ездить только в пределах круговых муниципалитетов.

• поездки к врачу (надо иметь при себе направление). Если нет иной возможности доехать до врача, больного может везти член семьи. В исключительных случаях (если у родственников нет прав или машины), может отвезти и другой человек. В одной машине могут ехать лишь 2 человека.

• если человек или семья едет в другой муниципалитет, где у них есть недвижимое имущество.

• если человек или семья переезжает в другой муниципалитет, но тут важно везти все вещи, а полиция будет рассматривать ситуацию индивидуально (если у человека мало вещей, это могут не считать переездом);

• поездка к нотариусу или в банк - важно подтвердить факт регистрации.

• поездки спортсменов-профессионалов на состязания.

• можно ехать в другой муниципалитет на свою свадьбу, предоставив соответствующие документы.

• студенты не смогут вернуться в город, где учатся, поскольку учеба проходит удаленно (за исключением случаев, когда есть документы об аренде жилья или общежития).

• в отделения Regitra на экзамен или в отделения техосмотра можно ехать только в тот день, когда назначен визит.

• на похороны могут ехать близкие родственники. На похоронах могут присутствовать не больше 10 человек