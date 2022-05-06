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Литовская полиция обещает выделить больше сил для поддержания порядка 9 мая, когда россияне отмечают победу во Второй мировой войне.
Полиция Литвы обещает выделить больше сил для обеспечения порядка на 9 мая
© DELFI / Andrius Ufartas

"Усиленные патрули приступят к работе уже с 8 мая", — заявил в пятницу журналистам заместитель генерального комиссара полиции Арунас Паулаускас.

По его словам, на всю страну предусмотрен 21 объект, на них будут работать около 170 экипажей и около 400 должностных лиц.

"Это Антакальнисское кладбище в Вильнюсе, в Шальчининкай есть памятное место. И в Каунасе, и в Клайпеде", — сказал представитель полиции страны.

По его словам, власти будут применять силу только в крайних случаях, а те, кто пристегнет георгиевские ленточки, будут привлечены к ответственности.

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"Мы постараемся не конфликтовать, не провоцировать конфликтов. Полиция будет применять силу только в исключительных случаях (...) Мы приложим все усилия, чтобы разрешить эти ситуации мирным путем", — сказал Паулаускас.

Он также сказал, что есть информация об отдельных личностях "возможно готовых прийти и продемонстрировать определенную символику".

9 мая Россия ежегодно отмечает день победы во Второй мировой войне над фашистской Германии. Самые масштабные мероприятия обычно проходят в Вильнюсе на Антакальнисском кладбище, частый атрибут прибывших – георгиевские ленточки, публичную демонстрацию которых Сейм запретил по причине того, что они стали и символом российской войны в Украине.

За демонстрацию этого символа предусмотрен штраф в несколько сотен евро.

Департамент государственной безопасности предупреждает, что 9 мая в Литве возможны провокации и насильственные выпады.

Кроме того, литовские муниципалитеты недавно предприняли шаги по сносу памятников, построенных в советское время в честь красноармейцев, погибших во время Второй мировой войны.

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