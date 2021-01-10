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Полиция отмечает, что в выходные много людей с детьми собирается в общественных местах, чтобы порадоваться зиме. Полиция уже не раз предупреждала жителей Литвы, напоминала о необходимости соблюдения правил, за злостные нарушения были назначены штрафы.
Полиция Литвы намерена особое внимание уделять общественным местам
© DELFI / Tomas Vinickas

"Мы прекрасно понимаем, что люди, особенно дети, соскучились по снегу, погодные условия сейчас располагают к зимним утехам. Но мы напоминаем о необходимости соблюдать требования.

Мы просим жителей выбирать такие места, где нет людей, не забывать о масках, соблюдении правил безопасности. Берегите себя и членов своей семьи", - сказал комиссар полиции Ренатас Пожела.

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Сегодня полиция будет больше внимания уделять контролю общественных пространств, в случае необходимости, будет выделено больше специалистов, их снимут с постов между муниципалитетами.

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