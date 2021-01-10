Полиция Литвы намерена особое внимание уделять общественным местам

"Мы прекрасно понимаем, что люди, особенно дети, соскучились по снегу, погодные условия сейчас располагают к зимним утехам. Но мы напоминаем о необходимости соблюдать требования.
Мы просим жителей выбирать такие места, где нет людей, не забывать о масках, соблюдении правил безопасности. Берегите себя и членов своей семьи", - сказал комиссар полиции Ренатас Пожела.
Сегодня полиция будет больше внимания уделять контролю общественных пространств, в случае необходимости, будет выделено больше специалистов, их снимут с постов между муниципалитетами.
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