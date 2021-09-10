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Полиция готовится к митингу, который в пятницу проведет Литовский союз семей. Представитель Департамента полиции Рамунас Матонис сказал, что полицейские будут дежурить не только на Кафедральной площади, но и рядом с ней, особое внимание уделят парламенту, правительству, зданиям МВД Литвы и президентской службы. По словам Матониса, всех, кто вызовет подозрения, проверят, в некоторых местах города будет ограничено движение.
Полиция Литвы готовится к митингу: в центре столицы усилено патрулирование
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Полиция будет дежурить как у Кафедральной площади и на подступах к ней, так и в других стратегических местах, т.е. у правительства, парламента, МВД, президентского дворца, на всем проспекте Гедиминаса. Сил будет столько, чтобы можно было гарантировать общественный порядок", – сказал Матонис.

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"Будет работать и вильнюсская полиция, и полицейские из других округов, будет и конная полиция, и сотрудники Службы общественной безопасности", – прибавил он.

Представитель полиции также информировал, что правительство и парламент из соображений безопасности обнесут заборами, а здания МВД и президентского дворца будут охранять иными способами.

Матонис акцентирует, что, в случае необходимости, в центре Вильнюса будет ограничено движение.

"Может быть ограничено движение, если будет в этом необходимость или ограничена возможность попасть в некоторые центральные части города. Поэтому если жители планируют туда ехать, они должны знать, чт где-то проехать не смогут", – сказал он.

Матонис предупредил, что могут проводить досмотр личных вещей некоторых участников мероприятия.

"Поскольку зона проведения митинга будет объявлена зоной повышенной опасности, могут проверять личные вещи людей, которые туда идут, проверять содержимое рюкзаков, каких-то свертков. Могут выборочно проверить людей, которые вызовут подозрение у полицейских", – сказал он.

"Желающих попасть на митинг просят не нести с собой никакие опасные вещи, острые предметы, которыми можно покалечить людей", – продолжил Матонис.

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