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После введения чрезвычайного положения и возникновения напряженной ситуации в обществе, будут блокироваться порталы, пропагандирующие войну или публикующие дезинформацию, сообщил в среду Департамент полиции Литвы.
Полиция Литвы будет блокировать порталы, пропагандирующие войну или публикующие дезинформацию
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"Нынешняя ситуация в Восточной Европе создает исключительно благоприятные условия осуществлять по указанию властей России и Беларуси гибридные атаки и провокации любого характера против Литвы и ставит под угрозу общественное спокойствие и общественный порядок", - говорится в сообщении.

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Литовская полиция сообщает, что установила вероятные нарушения Закона об информировании общества из-за распространения не подлежащей обнародованию информации и принимает все возможные меры, чтобы предотвратить распространение не подлежащей обнародованию информации.

"Полиция обратилась к обработчикам данных, чтобы в Литовской Республике незамедлительно был прекращен доступ к интернет-сайтам определенных зарубежных стран. Список этих сайтов согласован с Ассоциацией интернет-медиа, другими правоохранительными и разведывательными ведомствами. Этот список в любое время может быть уточнен и могут быть предприняты аналогичные действия по блокировке таких порталов зарубежных стран", - сообщила полиция.

Полиция также обратилась в Службу инспектора по журналистской этике с просьбой как можно скорее дать оценку и представить список литовских интернет-сайтов, которые распространяют пропаганду или дезинформацию. После получения этой информации будет предпринято повторное обращение к обработчикам данных на предмет блокирования литовских интернет-сайтов, также будет решаться вопрос о возможном применении к ним ответственности.

"Свобода слова - это обязательство распространять только проверенную фактами информацию, без разжигания розни, военных действий, а долг СМИ - обеспечивать, чтобы жители получали объективные новости. Нынешняя ситуация вызывает огромную обеспокоенность, так как люди вводятся в заблуждение, потому что им предоставляют вероятно искаженные факты и распространяется дезинформация", - говорит глава Ассоциацией интернет-медиа Лина Бушинскайте.

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