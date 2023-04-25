Полиция критически оценила предложение устроить места для выступления музыкантов в городе

Муниципалитет предлагает оборудовать специальные места для выступления музыкантов, где будут предоставлять также услуги общепита.

Римкявичюс 26 апреля сказал на LRT, что главное, чтобы такие места не стали местами нарушения общественного порядка, чтобы не было слишком много шума.

"Нам чаще всего сообщают о том, что по ночам слышат музыку из баров, кафе, клубов, особенно часто такие жалобы поступают в теплое время года - летом", – сказал LRT представитель полиции.

"Главное, чтобы деятельность таких мест не нарушала покой, не мешала отдыху других людей, чтобы право на получение удовольствия от слушания музыки не нарушало другие права жителей. Ночь - время отдыха", – сказал Римкявичюс.

Он напомнил, что, по закону, с 22 до 7 ч. - время покоя. Эта установка действует во всем Вильнюсе, это значит, что музыка не должна мешать отдыху других людей.

"С учетом инфраструктуры в центре и Старом городе, я думаю, что если муниципалитет примет решение об оборудовании таких "островков"/мест, то должен взвесить и оценить всю ситуацию, ведь как муниципалитет, так и полиция обязаны следить за выполнением закона о непревышении шума, заботиться о профилактике такого нарушения. (…)

Права других людей не должны быть нарушены. Неважно, что это Вильнюс, столица, место притяжения, Старый город", – считает Римкявичюс.