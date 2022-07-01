aA
Полиция Клайпедского района обращается за помощью к обществу. 26 июня, в 01.23 ч. в Клайпедском районе, в деревне Паюдрис, автомобиль BMW съехал с дороги в водоем. В ДТП погибла женщина 1997 г.р. и девочка 2018 г.р.
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
© DELFI / Ainis Gurevičius

Полиция просит отозваться очевидцев ДТП и людей, которые участвовали в спасательной операции, вытащили женщину и ребенка из машины.

Всех очевидцев призывают звонить по номеру 8 700 60925 или писать по эл. почте birute.bartkeviciene@policija.lt

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

После гибели женщины и ребенка говорят о том, что трагедии можно было избежать

В ночь на воскресенье в Клайпедском районе произошло...

Страшное происшествие: автомобиль въехал в пруд, погибли женщина и 4-летняя девочка

Трагическое ДТП произошло в Клайпедском районе во...

TOP новостей

Некоторые старые многоквартирные дома планируют снести, готовят необходимые законы

Жителей некоторых многоквартирных домов Литвы ждут...

Депутат обратился в прокуратуру из-за нескошенной травы на разделительных полосах в столице

Депутат парламентской фракции "Во имя Литвы " Лукас...

Министры: будет ли компенсация на газ и электричество в следующем году, станет известно осенью

Министр энергетики Дайнюс Крейвис сказал, что сейчас...

Новый порядок: два раза отказываешься от предложенной работы и лишаешься статуса безработного

1 июля 2022 года вступает в силу новый регламент системы...

Delfi – итоги недели: Ландсбергис, НАТО, Калининградский транзит и инфляция

В пятницу подведем итоги уходящей недели с литовским...