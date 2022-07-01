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Полиция Клайпедского района обращается за помощью к обществу. 26 июня, в 01.23 ч. в Клайпедском районе, в деревне Паюдрис, автомобиль BMW съехал с дороги в водоем. В ДТП погибла женщина 1997 г.р. и девочка 2018 г.р.
Полиция просит отозваться очевидцев ДТП и людей, которые участвовали в спасательной операции, вытащили женщину и ребенка из машины.
Всех очевидцев призывают звонить по номеру 8 700 60925 или писать по эл. почте birute.bartkeviciene@policija.lt
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