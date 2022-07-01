Полиция ищет очевидцев ДТП, в котором погибла молодая женщина и ребенок

Скопировать ссылку Полиция ищет очевидцев ДТП, в котором погибла молодая женщина и ребенок

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Полиция Клайпедского района обращается за помощью к обществу. 26 июня, в 01.23 ч. в Клайпедском районе, в деревне Паюдрис, автомобиль BMW съехал с дороги в водоем. В ДТП погибла женщина 1997 г.р. и девочка 2018 г.р.