Полиция информирует: за пересечение пешеходного перехода наискосок в разрешенных местах пешеходов не наказывают

22 марта в социальной сети фейсбук появилась информация о том, что полиция штрафует пешеходов, которые наискосок переходят дорогу на перекрестке ул. С.Даряус ир С.Гирено, Шалткальвю и Капсу.

Портал MadeinVilnius.lt обратился за комментарием в полицию и к муниципалитету. И полиция и муниципалитет эту информацию отрицают.

"Полиция ГКП Вильнюсского округа 22 марта 2023 года на перекрестке С.Даряус и С.Гирено проводила превентивные меры по обеспечению безопасности, но никого из пешеходов за пересечение дороги наискосок не наказала", – сказала представитель полиции Юлия Самороковская.

Вильнюсский муниципалитет напомнил, что проект испытания таких перекрестков, где улицу разрешается пересекать наискосок, был запущен в октябре прошлого года и будет длиться до конца апреля.

В это время полиция не будет никого наказывать за пересечение улицы наискосок.

"По окончании испытательного периода будут решать, как быть дальше, для этого оценят полученные данные", – сказал пресс-секретарь муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

Косые пешеходные переходы в Вильнюсе тестируют на перекрестках ул. С.Даряус ир С.Гирено, Шалткальвю и Капсу, а также ул. Пилимо, К.Калинауско, Палангос.

Косые пешеходные переходы - не новость в мире: они есть в Японии, Швеции, США, Канаде и других странах.