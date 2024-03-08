Полиция информирует водителей о режиме проверок на выходных

8–10 марта по всей Литве будут проверять водителей на трезвость, а с 11 марта - на предмет занятия посторонней деятельностью за рулем (использование смартфонов, телефонов и т.д.), использования ремней безопасности и шлемов (для велосипедистов, мотоциклистов), специальных кресел для детей.

Полиция будет работать на территории всей страны и следить за порядком. Во время рейдов будут использованы и специальные полицейские автомобили без опознавательных знаков.

В праздники и длинные выходные движение на дорогах бывает очень интенсивным – жители ездят из одного города в другой, навещают близких и друзей, едут на курорты или в аэропорты.

Во время праздников люди расслабляются, веселятся, встречаются с друзьями и забывают об ответственности и самоконтроле, не думают о безопасности на дороге – садятся за руль в нетрезвом виде, превышают скорость и т.д.