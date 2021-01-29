"За всю эту неделю развернули 643 автомобиля. Вероятно, количество машин снизилось из-за плохих погодных условий, было немного блокпостов, такую погоду устанавливать их было невозможно, количество постов сократили ради безопасности полицейских и водителей", – сказал Матонис.
По его словам, в последние дни интенсивность движения между муниципалитетами была низкой.
"Многие люди никуда не ездили, даже на работу большинство не ездило, люди не могли никуда выехать, особенно в районах, ездили лишь отдельные автомобили", – сказал он.
Матонис информировал, что были составлены 58 протоколов о нарушениях карантина.
Всего с момента объявления карантина составили 610 протоколов.
"Никаких перемен не будет, изменилось лишь одно - погодные условия. Если они не позволят где-то установить посты, их и не будет. Просто полиция будет контролировать другие нарушения", – сказал Матонис.
Он акцентировал, что решения муниципалитеты будут принимать самостоятельно. Полиция же будет больше внимания уделять местам скопления людей и контролю находящихся в самоизоляции.
"Сейчас мы больше внимания уделяем контролю над людьми, находящимися в изоляции, поскольку расширился список пораженных стран. Просто появилось больше людей, которые должны находиться в изоляции", – акцентировал Матонис.
Напомним, что за нарушение правил карантина грозит штраф в размере 500-1500 евро.
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