Полиция готовится к шествию Baltic Pride в Вильнюсе

"Полиция готовится как обычно, будет выделено больше полицейских, усиленные наряды будут работать в выходные дни", – сказала представитель Вильнюсской полиции Юлия Самороковская.
По ее словам, в случае необходимости привлекут полицейских из других городов.
Самороковская обращает внимание на то, что полиция следит за социальными сетями, анализирует другую информацию. Однако, по ее словам, пока не были отмечены какие-либо риски.
"Готовят план обеспечения общественного порядка, общаются с организаторами мероприятия, полиция готова обеспечить общественный порядок и надеется на понимание участников и зрителей субботнего мероприятия", – отметила она.
Во время мероприятия на некоторых улицах столицы будет ограничено движение транспорта.
По словам Самороковской, более точную информацию об ограничениях представят в ближайшее время.
"В случае необходимости полиция может проверить рюкзаки участников, может, не впустить на мероприятие отдельные лица. Если будут люди, которые намереваются нарушить общественный порядок, то полиция оставляет за собой право не пропускать их", – заметила представитель полиции.
Напомним, что мероприятия Baltic Pride в столице начались с 31 мая, а в субботу состоится шествие "За равенство". В мероприятиях Baltic Pride в Вильнюсе примут участие 10 000 человек.
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