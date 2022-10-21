Полиция готовится к митингу Семейного союза в Вильнюсе

Литовский союз семей провел уже ряд акций протеста. Очередной митинг организация планирует 22 октября на Кафедральной площади в Вильнюсе. Участники митинга заявили, что будут защищать Конституцию Литвы. Представитель Вильнюсского муниципалитета сказал Delfi, что выдано разрешение на акцию протеста с участием до 15 000 человек.

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"С учетом всех связанных с мероприятием обстоятельств, мы собираем и оцениваем публичную и непубличную информацию, координируем вопрос безопасности движения. Также выявляем риски, обсуждаем возможные ситуации, действия полиции, готовим план по обеспечению общественного порядка, общаемся с организаторами мероприятия", – сказано в сообщении.

Сколько полицейских будет патрулировать, пока не сообщается, но "их будет столько, сколько требуется", сказано в сообщении.

Митинг начнется с 13 ч.

Полицейские в штатском со специальными повязками на рукавах будут общаться с участниками митинга, отвечать на вопросы и гасить возможные конфликты.

Полиция просит участников митинга выражать свое мнение и гражданскую позицию с уважением к другим, мирно и без насилия, быть сознательными, соблюдать установленные требования и по возможности, следить за мероприятием из дома через социальные сети.

Тех, кто придет на мероприятие полиция просит проявлять бдительность – беречь личные вещи, вести себя прилично.

Полиция оставляет за собой право в случае необходимости проверять вещи у участников митинга и не впускать лиц, представляющих угрозу общественному порядку.

Союз семей распространил призыв участвовать в митинге еще в начале октября – жителей призывают проявить гражданскую волю, поддержать справедливость, сказать властям: "достаточно, мы больше этого не потерпим".

"Этот день настал. Под прикрытием войны в Украине в стране фактически ввели и ежедневно укрепляют диктатуру, вводят цензуру в СМИ, ограничивают и нарушают конституционные права и свободу граждан. Несмотря на позицию большей части общества, в парламенте хотят принять противоречащий Конституции закон о гражданском союзе. Из беззакония закон не может получиться, поэтому не могут быть законными противоречащие Конституции законы", - сказано в обращении.