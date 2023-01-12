"Мы постоянно следим за общественным порядком, будем следить и до завтра. Но пока мы не видим реальных возможностей каких-то провокаций или беспорядков", – сказал Матонис.

Представитель Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас информировал, что муниципалитет не выдавал никакие разрешения для проведения протестов и митингов 13 января.

Несмотря на то, что вокруг основных госучреждений заборы не ставят и полицейские не дежурят, Матонис заверил, что полиция находится в режиме постоянного дежурства и готова обеспечить общественный порядок.

"Мы всегда готовы, работаем в режиме 24/7. Такая у нас работа. Каких-то особых угроз мы не видим, информации о возможных беспорядках у нас нет", – повторил Матонис.

Напомним, что в 2022 году в День защитников свободы у парламента, кроме церемонии вручения премии свободы, проходил митинг Семейного союза против политики по сдерживанию пандемии. Участники митинга мешали проведению официальной государственной церемонии, они освистали спикера Викторию Чмилите-Нильсен и премьера Ингриду Шимоните. На торжественной церемонии присутствовал и президент Гитанас Науседа. Его участники митинга встретили более уважительно.