aA
Следователи Вильнюсской полиции со среды допрашивают задержанных за участие в беспорядках у парламента.
Полиция допрашивает задержанных за беспорядки, среди них есть и женщины
© DELFI

"Два человека признаны пострадавшими", – сказала представитель прокуратуры Гинтаре Виткаускайте-Шаткаускене.

По ее словам, вопрос назначения мер пресечения будут решать позже.

Все 26 задержанных находятся в КПЗ полиции Вильнюсского округа.

Представитель полиции Юлия Самороковская подтвердила, что в числе задержанных есть и женщины.

Напомним, что санкционированный митинг начался 10 августа в 9 ч. и официально завершился в 15.30 ч. (разрешение было выдано до 17 ч.). В акции приняли участие около 5000 человек. Участники митинга протестовали против запланированных ограничений для людей без "паспорта возможностей" и требовали отставки правительства. Вечером начались беспорядки, участники акции заблокировали выходы из парламента и не выполняли законные требования полиции. Полиция окончательно разогнала участников беспорядков только в два часа ночи. При этом был использован слезоточивый газ.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Глава МИД Литвы: вчера мне рекомендовали не выходить из парламента (78)

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказал, что...

Глава МВД Литвы: cобытия у Сейма и в лагере беженцев координировались (94)

Беспорядки у Cейма в Вильнюсе и в лагере мигрантов на...

Во время беспорядков у парламента Литвы задержаны 26 подозреваемых  трое стражей порядка в больнице (130)

Во вторник вечером во время беспорядков у здания...

Витаутас Ландсбергис о протесте у парламента: метод большевиков (144)

Глава Верховного совета-Восстановительного сейма...

Акция протеста у парламента Литвы глазами фотографов Delfi (12)

Во вторник с 9 ч. утра в Вильнюсе проходит акция...

У здания парламента Литвы – протест против ограничений: требуют упразднить "паспорт возможностей"  собралось больше 4500 человек (118)

10 августа у здания парламента Литвы началась акция...

TOP новостей

Protestas prie Seimo.

Во время беспорядков у парламента Литвы задержаны 26 подозреваемых  трое стражей порядка в больнице (130)

Во вторник вечером во время беспорядков у здания...

Недовольные давлением работники завалили жалобами профсоюзы (7)

Недовольные давлением со стороны работодателей...

Полиция допрашивает задержанных за беспорядки, среди них есть и женщины (23)

Следователи Вильнюсской полиции со среды допрашивают...

Премьер Литвы – о символах на акции протеста: это недопустимая девальвация понятий, связанных с ужасной трагедией (54)

Премьер Литвы Ингрида Шимоните извинилась перед...

Глава МИД Литвы: вчера мне рекомендовали не выходить из парламента (78)

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказал, что...