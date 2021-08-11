Полиция допрашивает задержанных за беспорядки, среди них есть и женщины

"Два человека признаны пострадавшими", – сказала представитель прокуратуры Гинтаре Виткаускайте-Шаткаускене.
По ее словам, вопрос назначения мер пресечения будут решать позже.
Все 26 задержанных находятся в КПЗ полиции Вильнюсского округа.
Представитель полиции Юлия Самороковская подтвердила, что в числе задержанных есть и женщины.
Напомним, что санкционированный митинг начался 10 августа в 9 ч. и официально завершился в 15.30 ч. (разрешение было выдано до 17 ч.). В акции приняли участие около 5000 человек. Участники митинга протестовали против запланированных ограничений для людей без "паспорта возможностей" и требовали отставки правительства. Вечером начались беспорядки, участники акции заблокировали выходы из парламента и не выполняли законные требования полиции. Полиция окончательно разогнала участников беспорядков только в два часа ночи. При этом был использован слезоточивый газ.
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