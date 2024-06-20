Полицейского, застрелившего агрессивную женщину в Вильнюсском районе, будут судить за убийство

Напомним, что в Вильнюсском районе, в селе Барашкос, была застрелена женщина, напавшая на врачей и полицейских, которая лопатой била по автомобилю врачей. Врачи вызвали полицию. Полицейские разными способами пытались успокоить женщину, но она с ножом в руках бросилась и на них. Полицейский выстрелил в женщину несколько раз, один выстрел оказался смертельным.

Чтобы усмирить агрессивную женщину, были применены газ и электроимпульсное устройство Taser. Однако, как сообщили в полиции, женщина не отреагировала, и специальными мерами усмирить ее не удалось.