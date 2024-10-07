Полицейский скверно обругавший водителя был уволен с работы

Он был уволен в День Ангелов хранителей.

Виткаускас печально прославился после того, как весной этого года в Вильнюсе, в микрорайоне Фабийонишкес, он ехал на электросамокате и вступил в конфликт с девушкой, управлявшей автомобилем.

Инцидент был снят с помощью видеорегистратора. На видео видно, что водитель ехала по ул. Фабийонишкю, а затем повернула налево на стоянку.

Она едет по асфальтированной дороге и встречается с едущим на нее мужчиной на электросамокате. За кадром слышен разговор между водителем и мужчиной на самокате.

„Это велодорожка, бл..., дура!“ – кричит мужчина. Водитель просит показать ей знак. В ответ - лавина нецензурной брани.