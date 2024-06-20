Полицейского, застрелившего агрессивную женщину в Вильнюсском районе, будут судить за убийство

Напомним, что в Вильнюсском районе, в селе Барашкос, была застрелена женщина, напавшая на врачей и полицейских, которая лопатой била по автомобилю врачей. Врачи вызвали полицию. Полицейские разными способами пытались успокоить женщину, но она с ножом в руках бросилась и на них. Полицейский выстрелил в женщину несколько раз, один выстрел оказался смертельным.
Чтобы усмирить агрессивную женщину, были применены газ и электроимпульсное устройство Taser. Однако, как сообщили в полиции, женщина не отреагировала, и специальными мерами усмирить ее не удалось.
„В обвинительном акте указывается, что для задержания лица полицейский не использовал все имевшиеся у него возможности действовать иным способом, неверно оценил ситуацию необходимой самообороны и применил огнестрельное оружие при отсутствии непосредственной опасности для жизни и здоровья его или других лиц, поэтому гибель женщины квалифицируется как убийство“, – говорится в пресс-релизе прокуратуры.
Предварительное расследование было начато после событий 12 декабря 2023 г., когда прибывший на место сотрудник полиции применил табельное огнестрельное оружие, в результате чего на месте происшествия была застрелена женщина.