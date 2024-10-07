Полицейский скверно обругавший водителя был уволен с работы

Он был уволен в День Ангелов хранителей.
Виткаускас печально прославился после того, как весной этого года в Вильнюсе, в микрорайоне Фабийонишкес, он ехал на электросамокате и вступил в конфликт с девушкой, управлявшей автомобилем.
Инцидент был снят с помощью видеорегистратора. На видео видно, что водитель ехала по ул. Фабийонишкю, а затем повернула налево на стоянку.
Она едет по асфальтированной дороге и встречается с едущим на нее мужчиной на электросамокате. За кадром слышен разговор между водителем и мужчиной на самокате.
„Это велодорожка, бл..., дура!“ – кричит мужчина. Водитель просит показать ей знак. В ответ - лавина нецензурной брани.
„Дура, бл..., нарисовано на дороге“, – это самые вменяемые слова, которые услышала молодая женщина.
После этого мужчина уезжает, бросив водителю вслед еще несколько ругательств.
Очевидец происшествия сказала, что во время инцидента был поврежден автомобиль.
Этот инцидент расследовала полиция, однако потом расследование было прекращено.
Позже в редакцию портала обратились коллеги Виткаускаса, которые сказали, что на работе их руководитель себя также ведет с подчиненными. Они указали, что из-за моббинга из комиссариата ушло немало коллег. Эту ситуацию разбирала служба иммунитета, Виткаускаса перевели в Вильнюс.
Представитель полиции Вильнюсского округа Томас Браженас информировал Delfi, что 5 октября глава полиции Вильнюсского округа Ренальдас Жеконис подписал приказ об увольнении Виткаускаса со службы за дискредитации звания полицейского.