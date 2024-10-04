Полицейский рассказал, как застрелил агрессивную женщину: раскрыты скандальные подробности

Поддержать коллегу в суд приехали его сослуживцы. Приезжал и глава полиции Вильнюсского округа Реналдас Жеконис.
„Создают прецедент в связи с использованием специальных средств, оружия, поэтому в зале заседания собрались полицейские“, – сказал он.
История произошла 12 декабря 2023 г., когда по номеру 112 позвонил мужчина и сообщил, что у его мамы обострилось психическое заболевание, нужна помощь врачей и полиции.
Когда приехали врачи скорой, женщина напала на них с лопатой в руках, а потом забаррикадировалась дома. Два полицейских экипажа приехали на место через два часа.
В соответствии с обвинением, Шерпетис неправильно координировал действиями полиции на месте.
Прокурор Роландас Имбрасас сказал, что когда женщина не представляла для себя никакой угрозы, полицейские должным образом не представились и пытались проникнуть в дом, зная, что женщина ведет себя неадекватно, страдает психическим расстройством.
Когда женщина с ножом в руке бросилась на полицейских, Шерпетис открыл огонь, две пули попали в живот, выстрелы оказались смертельными.
Шерпетис сказал, что когда на место приехала полиция, врачи скорой рассказали, что агрессивная женщина напала на них. Она выбежала из дома с топором и лопатой в руках. Врача она ударила по руке лопатой, потом замахнулась топором, но врач убежал.
Когда приехала полиция, женщина закрылась дома.
„Мы сказали, кто мы, попросили выйти на улицу, сказали, что хотим поговорить. Она стала кричать, что никуда не пойдет и зарежет нас. Она все время повторяла: „только попробуйте, зарежу“, – рассказал Шерпетис.
Она сидела у окна, кричала, что вызовет настоящую полицию и звонила по номеру 112.
Полицейские решили, что оставлять ее дома в таком состоянии небезопасно, поэтому выломали дверь.
„Врачи сказали, что она представляет опасность, поэтому ее надо доставить в больницу“, – объяснил причину такого решения Шерпетис.
На вопрос, почему он не стал вызывать подкрепления, Шерпетис ответил, что экипажей в столице немного, поэтому ждать пришлось бы долго.
„Мы были вчетвером, она - одна“, – объяснил он.
Шерпетис подчеркнул, что женщину обязательно надо было передать в руки врачей, ведь она нанесла травму врачу, повредила карету скорой помощи.
„Я взял лом. Сказал, чтобы она выходила. Она не вышла и повторяла, что убьет нас и зарежет“, – вспоминал полицейский.
Перед тем как ломать дверь он попросил коллег приготовить электрошоккеры. Как только выломали дверь, женщина с ножом в руках выбежала из дома (длина лезвия 30 см). На разряды электрошоккеробв она не реагировала.
„Я был в перчатках, взял нож за лезвие, пытался забрать его“, – рассказал Шерпетис.
Он ударил женщину, она упала, тогда полицейский применил электрошоккер, он не подействовал. Женщина снова побежала в дом и закрыла дверь.
„Она все время кричала, что убьет и зарежет, высовывала лезвие ножа“, – вспоминал полицейский.
Когда женщина снова выбежала, полицейские распылили слезоточивый газ, один из полицейских ударил ее дубинкой, она упала, но быстро встала.
„Она как ни в чем не бывало встала и побежала в сторону полицейского. Он забежал за скорую“, – рассказал Шерпетис.
За скорой прятались и оба врача.
„Другой полицейский подбежал и ударил ее дубинкой по спине“, – сказал Шерпетис.
Тогда женщина повернула назад и побежала на Шерпетиса. Он во время стычки выронил электрошоккер, поскольку, по его оценке, все средства уже были испытаны - достал оружие.
„Когда я достал оружие, она бежала на меня с ножом в руке, глаза были безумные. Когда она была в 2,5 м, я сказал, что я полицейский, буду стрелять. Я выстрелил в ногу - никакой реакции, она бежала. Тогда, отступая, я сделал четыре выстрела. После этого она сменила траекторию движения и упала“, – сказал Шерпетис.
На вопрос, куда он попал, Шерпетис тогда сказал: „Всюду“. Это зафиксировано на видео.
„Я был в шоке“, - объяснил он свои слова в суде. Он сказал, что стрелял в ногу, но попал и в руку и в живот.
Это был первый случай, когда на службе он применил служебное оружие.
На вопрос, угрожала ли в тот момент его жизни опасность, он ответил: „Да“.
Судья Юлия Дабулските-Райзгене сказала, что ей непонятно, почему после первой стычки не было вызвано подкрепление.
„Была опасность“, – ответил Шерпетис.
„Какая опасность, если пострадавшая ушла в дом? Почему нельзя было вызвать подкрепление“ – удивлялась судья.
„Мы не вызывали подкрепление, на практике знаем, что его приходится долго ждать“, – заметил Шерпетис.
На вопрос, неужели нет дополнительных мощностей, полицейский ответил, что тогда нельзя было медлить.
„Почему? Женщина внутри, вас четверо“, – интересовалась судья.
„Была угроза“, – ответил Шерпетис.
„Какая угроза, если она была за дверью?“ – спросила судья.
„Она в любой момент могла выйти“,– ответил полицейский.
„Но могла и не выйти“, – парировала судья.
Дабулските-Райзгене заметила, что полицейские не пытались говорить с женщиной, сразу стали ей угрожать. Одна из первых фраз, сказанных Шерпетисом была: „Выходи, иначе применим силу. Открывай дверь“.
Выясняется, что полицейские не сказали женщине, что они полицейские. Адвокат пострадавшей отметил, что полицейские даже не говорили о том, что будут делать, когда выломают дверь, как задержат женщину.
„Мы обсудили, подготовили электрошоккеры“, – сказал Шерпетис.
Сын покойной сказал, что в тот день ему позвонила начальница матери и сказала, что мать ведет себя агрессивно.
Он заметил,что такие припадки психоза у его матери повторялись примерно раз в три месяца и длились несколько дней, она в такие дни была агрессивной, кричала на людей. Он сказал, что оди раз бросила камень в соседей, но обычно насилие не применяла.
Он заметил, что до 12 декабря с мамой полтора года было все хорошо.
„Мы уже думали, что все в прошлом, это был рекорд, прежде так долго без припадков не жили“, – сказал он.
Он позвонил маме, предложил ей взять отпуск и успокоиться, но она отказалась.
„Я позвонил по номеру 112, спросил, что делать. Мне ответили, что ее не могут увезти, если она не захочет“, – рассказал сын.
Он работал, но попросил, чтобы к маме выслали бригаду врачей, чтобы оценили ее состояние. Потом ему позвонили из полиции.
„Мне ничего не объяснили, но когда я приехал, все понял. Там было много полиции. Там мне рассказали, что произошло“,– сказал мужчина.
На вопрос прокурора, удавалось ли ему самому договориться с матерью, он ответил, что не всегда.
Он сказал, что раньше врачи приезжали и увозили его маму в больницу, иногда без полиции, но иногда требовалась помощь стражей порядка.
Второй сын женщины сказал, что проблемы с психикой у матери начались, когда сгорел их дом (самому ему тогда было 7 лет). Дети после этого оказались в доме опеки.
Он сказал, что какое-то время жил за границей, там нарушил закон, попал в тюрьму. Потом вернулся в Литву и с 2016 г. какое-то время жил с матерью.
„Брат позвонил мне и сообщал, что маму застрелили. Я не поверил сначала“, – вспоминал он тот день.
Пострадавшие в этом деле оба сына покойной. Они просят присудить каждому по 50 000 евро в качестве возмещения морального ущерба и 11 000 евро - материального ущерба.
Адвокат Шерпетиса считает, что иск должен быть обращен только к Литовской полиции, а не к его подзащитному.
Прокурор Имбрасас считает, что полицейский превысил меры необходимой самообороны.
„Не было необходимости в применении оружия“, – акцентировал он, заметив, что, по его мнению, четверо полицейских вполне могли справиться с одной женщиной.
Адвокат Шерпетиса Ромуальдас Дракшас считает, что его клиент невиновен: „Это была необходимая самозащита“.
По словам адвоката, все средства были испробованы - и электрошоккер, и дубинка, и слезоточивый газ.
„Представьте себе ситуацию: на тебя бежит агрессивный психический больной, до тебя параметров, отступать некуда, за тобой сугроб, за тобой коллега. Что делать? Стоять и ждать, когда тебе горло перережут?“ – вопрошал адвокат.
Delfi уже сообщал, что этот инцидент произошел 12 декабря 2023 г. в деревне Барашкяй.