"Полицейские Рокишкского района спасли канюка! Помощь людям - повседневная работа полицейских, на на этот раз Дайва Ремесе и Айварас Мишленас (полицейские Рокишкского района) протянули руку помощь ослабшему канюку.
Замерзшую птицу, которая не могла летать, полицейским передали жители деревни Челкяй (Рокишкский район)", – сообщает полиция.
Полицейские передали канюка волонтерам общества защиты животных.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Электричества нет, а на странице клиента после замены счетчика "накручивают" киловатт/часы
Компания Energijos skristymo operatorius ( ESO ) временно отключила...
Эфир Delfi: сбитый дрон США, как женщины-иммигрантки адаптируются в Литве?
После выпуска новостей — с украинским военным...
Экономист улучшает прогноз: худшего сценария удалось избежать когда снизятся цены
Банк Luminor улучшает прогноз экономики Литвы,...
Глава Norfa: в одном отделе магазина покупатели стали бывать реже
Представители торговых сетей говорят, что жители Литвы...
Шимоните обратилась к стражам этики из-за характеристики Шураева полиция начала расследование
Во вторник премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните...