aA
Полицейским приходится помогать не только людям, но и животным. В Рокишкском районе стражи порядка спасали канюка.
Gelbėjo suopį Panevėžio apskrities policijos nuotr.
Gelbėjo suopį Panevėžio apskrities policijos nuotr.

"Полицейские Рокишкского района спасли канюка! Помощь людям - повседневная работа полицейских, на на этот раз Дайва Ремесе и Айварас Мишленас (полицейские Рокишкского района) протянули руку помощь ослабшему канюку.

Замерзшую птицу, которая не могла летать, полицейским передали жители деревни Челкяй (Рокишкский район)", – сообщает полиция.

Полицейские передали канюка волонтерам общества защиты животных.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Электричества нет, а на странице клиента после замены счетчика "накручивают" киловатт/часы

Компания Energijos skristymo operatorius ( ESO ) временно отключила...

Эфир Delfi: сбитый дрон США, как женщины-иммигрантки адаптируются в Литве?

После выпуска новостей — с украинским военным...

Экономист улучшает прогноз: худшего сценария удалось избежать  когда снизятся цены

Банк Luminor улучшает прогноз экономики Литвы,...

Глава Norfa: в одном отделе магазина покупатели стали бывать реже

Представители торговых сетей говорят, что жители Литвы...

Шимоните обратилась к стражам этики из-за характеристики Шураева  полиция начала расследование

Во вторник премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните...