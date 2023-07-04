04 июля 2023 г. 22:46

Полицейские не будут протестовать во время саммита НАТО: профсоюз и МВД договорились

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Jaunius Matonis

После того, как Литовский профсоюз сотрудников полиции (ЛПСП) достиг договоренности с Министерством внутренних дел (МВД) и руководством полиции об оплате сверхурочных сотрудникам полиции, полицейские не будут протестовать во время саммита НАТО в Вильнюсе, заявил ЛПСП во вторник.

Председатель ЛПСП Рома Катинене заявила, что в ходе переговоров с МВД удалось достичь договоренностей, выгодных для полицейских.

"Решен принципиальный вопрос – рабочее время сотрудников, работающих во время саммита, не будет рассчитываться по методу суммированного учета рабочего времени. Как было согласовано сегодня с заместителем министра внутренних дел Виталием Дмитриевым и руководством полиции на заседании Руководящего комитета Департамента полиции, сотрудникам будут засчитываться 8 рабочих часов, а все остальное отработанное время, в том числе прибытие на работу, будет засчитываться и оплачивается как сверхурочная работа. Для нас очень важно, чтобы все сотрудники получали справедливое вознаграждение за свою работу, и чтобы в этом вопросе была достигнута договоренность", – цитируется Р. Катинене в пресс-релизе ЛПСП.

По ее словам, во вторник также достигнута договоренность с МВД и руководством полиции по вопросам компенсации сотрудникам, которые будут оторваны от своих прямых функций на время саммита НАТО в Вильнюсе.

Вопрос о том, каким образом им будет компенсирована возросшая нагрузка, будет решаться осенью после оценки имеющихся ассигнований.

На встрече с МВД и руководством полиции ЛПСП высказал замечания относительно питания сотрудников, режима отдыха, безопасности, обеспечения общественного порядка во время саммита НАТО в Вильнюсе.

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