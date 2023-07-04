Полицейские не будут протестовать во время саммита НАТО: профсоюз и МВД договорились

"Решен принципиальный вопрос – рабочее время сотрудников, работающих во время саммита, не будет рассчитываться по методу суммированного учета рабочего времени. Как было согласовано сегодня с заместителем министра внутренних дел Виталием Дмитриевым и руководством полиции на заседании Руководящего комитета Департамента полиции, сотрудникам будут засчитываться 8 рабочих часов, а все остальное отработанное время, в том числе прибытие на работу, будет засчитываться и оплачивается как сверхурочная работа. Для нас очень важно, чтобы все сотрудники получали справедливое вознаграждение за свою работу, и чтобы в этом вопросе была достигнута договоренность", – цитируется Р. Катинене в пресс-релизе ЛПСП.