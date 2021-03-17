Полицейские, которые в карантин жесткими методами прервали вечеринку, закон не нарушили

В январе 2021 года в интернете появилось видео, на котором зафиксировано, как в Вильнюсе, в квартире на ул. Архитекту, полиция усмиряет пьяную компанию. Это видео вызвало немало шума.
Полицию вызвали соседи, сообщившие о шуме и драке. Выяснилось, что в квартире, кроме прочего, были нарушены правила карантина. Компания из 6 нетрезвых молодых людей заявила, что празднует возвращение друга с "зоны" (из колонии).
Полицейским пришлось применить силу, использовать телескопическую дубинку и слезоточивый газ.
Находившиеся в квартире лица обратились в прокуратуру. Однако прокуратура подтвердила законность действий полиции: было проведено расследование, было решено не начинать расследование.
Следователи Службы иммунитета установили, что при задержании были допущены некоторые тактические ошибки, за это одному из патрульных ‒ Виталию Вайткевичу - было назначено служебное взыскание - замечание.
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