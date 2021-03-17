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Служба иммунитета Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа провела служебную проверку по резонансному событию - вильнюсские патрульные во время карантина приехали по вызову в связи с нарушением карантина и жесткими методами с применением физической силы прекратили шумную вечеринку.
Полицейские, которые в карантин жесткими методами прервали вечеринку, закон не нарушили
© Stop kadras

В январе 2021 года в интернете появилось видео, на котором зафиксировано, как в Вильнюсе, в квартире на ул. Архитекту, полиция усмиряет пьяную компанию. Это видео вызвало немало шума.

Полицию вызвали соседи, сообщившие о шуме и драке. Выяснилось, что в квартире, кроме прочего, были нарушены правила карантина. Компания из 6 нетрезвых молодых людей заявила, что празднует возвращение друга с "зоны" (из колонии).

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Полицейским пришлось применить силу, использовать телескопическую дубинку и слезоточивый газ.

Находившиеся в квартире лица обратились в прокуратуру. Однако прокуратура подтвердила законность действий полиции: было проведено расследование, было решено не начинать расследование.

Следователи Службы иммунитета установили, что при задержании были допущены некоторые тактические ошибки, за это одному из патрульных ‒ Виталию Вайткевичу - было назначено служебное взыскание - замечание.

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