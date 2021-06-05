Полезно для путешественников: вся информация по действующим в ЕС ограничениям в одном месте

Поездки будут не такими сложными после введения европейского сертификата - "зеленого паспорта". Его уже могут получить жители некоторых стран - например, Польши и Германии, а с 7 июня он появится и в Литве.

Вице-министр здравоохранения Живиле Симонайтите сказала в интервью "Утро на Delfi", что этот документ будет похож на литовский "паспорт возможностей".

"В нем будет QR-код с основной информацией: имя, фамилия, дата рождения, информация об иммунитете. Взять его можно будет на сайте esveikatа. Человек сам подключится и возьмет. Тем, кто не может сделать это самостоятельно, помогут семейные врачи", – пояснила Симонайтите.

По ее словам, люди и сейчас могут путешествовать, но надо интересоваться правилами, действующими в той или иной стране. Эпидемиологи сейчас работают над системой, которая будет единой для всего ЕС.

Как узнать, какие требования действуют в других странах? Это особенно актуально для тех, кто отправляется в поездку на своем транспорте. Узнать подробности поможет официальное мобильное приложение ЕС Re-open EU.

Там путешественники найдут информацию о разных требованиях, действующих в конкретной стране, включая подробности изоляции, тестирования, действия цифрового европейского сертификата и мобильных приложения. Информация представлена на 24 языках.

Можно выбирать цель поездки, проложить маршрут, тогда увидишь, какие ограничения действуют в каждой из транзитных стран, сколько времени можно ехать без остановки.

Например, в Польше в отношении граждан ЕС нет никаких ограничений, а в Словакии можно ехать без остановок не больше 8 лет. Можно лишь залить горючее.