Полевикова обжаловала результаты конкурса на должность главы Вильнюсского старого театра

"В современной Литве , в правовом государстве, нормальная практика, когда руководить приходят люди, победившие в конкурсах, а не назначенные на конкретный пост, их срок полномочий ограничен, иначе мы не можем действовать. Какое-то возвращение назад было бы бесперспективным", – прибавил Кайрис.

"Хотелось бы ясно видеть, что пытаются навязать неверный нарратив, дискредитировать конкурсы, которые организует Минкульт. Неважно о чем идет речь, об отдельных замечаниях, отдельных интересах, никто не может изменить принципиальную установку - советское время закончилось, а с ним и время назначения руководителей", – заметил министр.

По его словам, бывшая глава театра пытается дискредитировать конкурсы, организуемые Минкультом. Министр подчеркнул, что ничто не может изменить установку проведения конкурса после того, как истекает срок полномочий руководителя.

"Мы только что получили жалобу в связи с результатами конкурса на должность главы театра", – сказал 22 августа журналистам министр культуры Литвы Симонас Кайрис.

По его словам, на время судебного процесса у суда попросили ввести временные меры защиты.

"У суда попросили ввести временные меры защиты. (...) Министерство это оспорит, если их не сниму (...), то в случае со Старым театром у нас появится "яма", – заметил министр.

В конкурсе на пост директора театра победил танцевальный критик, менеджер по культуре Аудронис Имбрасас. Пока он должность директора не займет.

Министр после совещания с командой назначит ВРИО директора театра.

"Господин Имбрасас пока не вступит в должность. У меня есть право назначить временного директора, до окончания судебных разбирательств", – сказал Кайрис.

Напомним, что конкурс состоялся в конце июля. Когда стал известен победитель конкурса - бывший вице-министр культуры Имбрасас, Полевикова заявила, что конкурс был непрозрачным. По ее словам, конкурс был организован неэффективно и непрофессионально.

Кайрис заявил, что не поддастся манипуляциям и давлению.

До сих пор Имбрасас возглавлял Висагинский центр культуры.