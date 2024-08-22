Поле подсолнухов под Клайпедой стало популярным местом для фотографий

Здесь молодая фотограф и ее муж засеяли подсолнухами один гектар земли, основав, таким образом, свою фотостудию под открытым небом. Позже они решили делиться полем подсолнухов и с другими. Эту местность они назвали „Раем Солнца“. Супруги говорят, что сюда приезжают люди со всей страны. Живое и яркое поле стало популярным местом для фотографий. В это время, когда сам подсолнух продолжает цвести, час этого цветка пробил и в социальных сетях. Поле подсолнухов лучше всего фотографировать рано утром или поздно вечером, когда рассеянный свет лучше всего. Время цветения подсолнухов зависит от региона, но увядают эти цветы довольно быстро.