Здесь молодая фотограф и ее муж засеяли подсолнухами один гектар земли, основав, таким образом, свою фотостудию под открытым небом. Позже они решили делиться полем подсолнухов и с другими. Эту местность они назвали „Раем Солнца“. Супруги говорят, что сюда приезжают люди со всей страны. Живое и яркое поле стало популярным местом для фотографий. В это время, когда сам подсолнух продолжает цвести, час этого цветка пробил и в социальных сетях. Поле подсолнухов лучше всего фотографировать рано утром или поздно вечером, когда рассеянный свет лучше всего. Время цветения подсолнухов зависит от региона, но увядают эти цветы довольно быстро.
2024.08.22 12:26
Поле подсолнухов под Клайпедой стало популярным местом для фотографий
ru.DELFI.lt
Поля подсолнухов становятся все более популярными, поскольку служат идеальным фоном для фотосессий. В Литве посетителей в последнее время привлекает поле подсолнухов недалеко от Клайпеды.
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