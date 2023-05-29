Покуривший гимназист оказался в больнице: в Кедайняе в этом году это уже пятый случай

"Он курил, но каких-то веществ не обнаружили. Возможно, это последствия воздействия никотина", – сказала Лукошявичюте-Зике.

По ее словам, не во всех случаях проблемы со здоровьем из-за курения эл. сигарет бывают из-за наркотиков.

"О крысином яде мы ничего не можем сказать, у нас нет таких тестов, но мы делаем анализы на наличие наркотиков, но находим не все вещества, а в основном нейролептики, психотропные вещества и некоторые наркотики. Чаще всего там бывают примеси "травки", – сказала Лукошявичюте-Зике.

По данным полиции Каунасского округа, в этом году в Кедайнйском районе было 9 вызовов связанных с эл. сигаретами, 5 из них - в Кедайняе, 4 - в районе. Большая часть случаев была зафиксирована на территории школ. 5 подросткам потребовалась помощь врачей.

Лукошявичюте-Зике сказала, что большого наплыва подростков с отравлениями сейчас не фиксируется, бывают отдельные случаи.

Полиция отмечает, что в 5 случаях были начаты расследования.

"Полиция в таких случаях едет по указанному адресу, проверяет полученную информацию и старается пресечь нарушения, которые совершают несовершеннолетние, составляет протоколы. Было начато одно расследование в рамках 73 ст. Кодекса административных правонарушений (неиспользование родительской власти или ее использование во вред интересам детей")", – указано в сообщении полиции.

Дети и подростки в Литве, чтобы показаться "крутыми", сами того не понимая, курят на первый взгляд невинные эл. сигареты и подвергают себя опасности.

Токсикологи уже давно говорят о том, какой вред это наносит здоровью детей, в некоторых случаях возможны даже летальные исходы. Такие опасные реакции вызывают эл. сигареты с добавлением крысиного яда или наркотическими веществами.

По словам токсикологов, крысиный яд усиливает действие каннабиноидов. Такой коктейль может привести к кровотечению из носа, десен, ушей и глаз.

К сожалению, в последнее время зависимость от таких веществ приобретают даже дети 10-11 лет.