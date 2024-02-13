Покупка звезды Michelin для ресторана в Литве вызвала споры: потребуется почти 1,7 млн евро?

"Мы поддерживаем Michelin, но ситуация такова, что мы не готовы в этом вопросе. Что, если мы не получим ни одной звезды? Никто не знает ответа на этот вопрос. Возможно, у нас появятся кандидаты. Но если мы не получим звезды, что тогда? Вполне возможно, что мы заплатим деньги, но не получим звезд. Я не говорю, что это произойдет, но вероятность есть", - сказал собеседник. Он не согласен с тем, что почти 1,7 млн. евро - это большая сумма для такой цели - по его словам, неофициально сказано, что приезд гидов обошелся эстонцам и латышам по миллиону евро, так что оставшаяся сумма, выделенная на презентацию - 600 тыс. - вполне рациональна. "Такие деньги действительно небольшие для имиджа страны", - заверил он.