Покупка звезды Michelin для ресторана в Литве вызвала споры: потребуется почти 1,7 млн евро?

 
Корнелия Миколайтите
ru.DELFI.lt
„Michelin“
„Michelin“
ФОТО: Shutterstock

Пока литовские рестораны ожидают визита представителей Michelin, становятся известны новые подробности. Агентство по развитию туризма Keliauk Lietuvoje намерено приобрести услуги по оценке и маркетинговым инструментам для литовского гастрономического сектора. Покупка пока только планируется, а ее цена может составить почти 1,7 млн евро на три года. В агентстве не комментируют, когда представители смогут приехать, но надеются, что результаты будут известны уже в этом году.

На странице Kontraktai.eu можно увидеть, что 9 февраля "Keliauk Литва" опубликовала информацию о планируемых общественных закупках, которые связаны с процессом оценки Michelin. Указано, что необходимо закупить оценочные и международные рекламные услуги гастрономического сектора.

Планирование покупки

Указана цена планируемых общественных закупок – почти 1,7 млн евро. Контракт будет действителен в течение 3 лет. В социальной сети Facebook некоторые люди начали задавать вопросы о том, не слишком ли велика эта сумма и нельзя ли использовать деньги более эффективно.

Однако, как прокомментировали Delfi в агентстве Keliauk Lietuvoje в эту сумму войдут не только расходы на посещение нашей страны гидами Michelin.

"Видна не только стоимость визита представителей Michelin, в данном случае озвучена общая сумма договора об общественных закупках. Указанная сумма рассчитана на 3 года, после чего скрываются и оценка, и огласка, и другие дополнительные действия, которые могут произойти в ближайшие 3 года. Хотим подчеркнуть, что сумма общественной закупки не равна сумме или цене контракта, это разные вещи, - сообщила Довиле Селюке, руководитель отдела туризма и коммуникаций Keliauk Lietuvoje .

Dovilė Seliukė

Правда, как заявила Д.Селюке, общественные закупки еще не начались, сейчас готовится закупочная документация, она включена в сводку запланированных закупок.

„Мы планируем начать покупку в начале второго квартала, поэтому на данный момент ничего не объявлено, только включено в список", — пояснила она.

Сотрудник Keliauk Lietuvoje не уточнила, когда смогут посетить Литву гиды Michelin.

"К сожалению, весь процесс прихода Michelin в Литву пока остается конфиденциальным. Понятно, что процессы идут, но мы пока ничего уточнить не можем. Будем надеяться, что в этом году нам удастся порадоваться результатами", - сказал представитель Keliauk Lietuvoje.

Для сравнения, в октябре 2023 года было объявлено, что когда ресторан в Латвии получил первую звезду Michelin, а еще несколько ресторанов были включены в популярный ресторанный гид Michelin Guide, все это обошлось Латвии в 1,27 млн евро. Контракт действителен до 31 октября 2025 года.

Президент Литовской ассоциации отелей и ресторанов Эвалда Шишкаускене не стала подробно комментировать Delfi сложившуюся ситуацию, но отметила, что такая сумма должна покрыть не только расходы на гидов.

Evalda Šiškauskienė

"Мы слышали, что визит будет стоить полмиллиона евро, и я действительно не думаю, что это будет такая большая сумма (только за это - прим. автора). Здесь еще должны быть другие маркетинговые инструменты. Но подробнее могут прокомментировать в Keliauk Lietuvoje. Никто не знает, что выберет Michelin и когда выберет», — сказала Э. Шишкаускене.

Армалис: А что, если мы не получим рейтинг?

Между тем вице-президент Литовской ассоциации туристического бизнеса Удрюс Армалис заявил, чтот бизнес выступает за появление в Литве ресторана со звездой Michelin, но подчеркнул, что наша страна к этому не готова. По его словам, ситуация в гастрономическом секторе Литвы существенно хуже, чем в Эстонии и Латвии.

"В старом городе Вильнюса, Каунаса, Клайпеды мы видели только сетевые рестораны. Такого мы не увидим в старом городе Риги или Таллинна. Michelin нужны исключительные, семейные, роскошные рестораны. Культура питания там исключительная, а в Литве все перешло к массовому туризму. Что еще у нас есть - во время пандемии меры поддержки были созданы таким образом, что на них мог претендовать только крупный бизнес", - сказал Delfi У. Армалис.

При этом он подчеркнул, что визит гидов в Литву не является гарантией вручения звезд Michelin.

"Мы поддерживаем Michelin, но ситуация такова, что мы не готовы в этом вопросе. Что, если мы не получим ни одной звезды? Никто не знает ответа на этот вопрос. Возможно, у нас появятся кандидаты. Но если мы не получим звезды, что тогда? Вполне возможно, что мы заплатим деньги, но не получим звезд. Я не говорю, что это произойдет, но вероятность есть", - сказал собеседник. Он не согласен с тем, что почти 1,7 млн. евро - это большая сумма для такой цели - по его словам, неофициально сказано, что приезд гидов обошелся эстонцам и латышам по миллиону евро, так что оставшаяся сумма, выделенная на презентацию - 600 тыс. - вполне рациональна. "Такие деньги действительно небольшие для имиджа страны", - заверил он.

Мишленовские рестораны есть и у эстонцев, и у латышей

В конце прошлого года министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте заявила, что в 2024 году в Литве должен появиться ресторан с рейтингом Michelin Guide. Michelin Guide – престижный ресторанный рейтинг, известный во всем мире. Рестораны оцениваются гидами путем присвоения звезд. Одна звезда означает, что ресторан очень хорош в своей категории, две – что кухня в ресторане отличная, стоит зайти по пути.

Трехзвездочные рестораны с исключительной кухней, достойны особого посещения.

Эстонцы уже получили мишленовские звезды: одна есть у ресторана NOA Chef's Hall, а две у ресторана 180° by Matthias Diether. В конце прошлого года внимание Michelin Guide привлекла и Латвия – однозвездочный ресторан Max Cekot Kitchen.

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