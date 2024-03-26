Покупателя удивила находка в книжном магазине: с этим пазлом все в порядке?

Женщина прислала фото пазла. На снимке – московский храм Василия Блаженного (собор Покрова́ Пресвятой Богородицы), находящийся на Красной площади в Москве.
"Война идет уже больше двух лет, нормально продавать такие товары? Украинские храмы разрушены, это возмутительно и несправедливо радоваться, что сложил такой пазл с российским храмом", – возмущалась читатель.
Редакция Kas vyksta Kaune обратилась за комментарием к представителям сети Pegasаs.
"В первую очередь хотим принести извинение за недоразумение, пазл был изъят из продажи", – сказала представитель сети Грета Калвайтите.
"Позиция сети Pegasas в отношении российских товаров однозначная – мы это не поддерживаем и делаем все возможное, чтобы у нас в ассортименте таких товаров не было. В первые дни войны мы изъяли все издания и товары, которые были произведены в России и Беларуси, мы регулярно просматриваем наш ассортимент, чтобы не было пророссийского содержания и пропаганды.
Конечно, за всем уследить невозможно, ведь российские сцены и символы могут использовать и западные производители. Так и с этим товаром из Испании, товар по ошибке остался на прилавке" – сказала Калвайтите.
Сеть сообщает, что еще раз провела ревизию всех товаров.