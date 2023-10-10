Покупателя удивил ответ персонала на его замечание

"Сегодня я побывал в магазине Iki по адресу проспект Шяурес, 91 (Эйгуляй). В кондитерском отделе полно мушек… Я вызвал администратора и показал ей эту картину. А она "профессионально" заявила, что им известна эта проблема, многие покупатели жалуются, но она за это не отвечает…", – рассказал в пятницу читатель Kas vyksta Kaune.
Ситуацию прокомментировала и пресс-секретарь Iki Вайда Будрене: "Приносим клиенту извинения за эту ситуацию. Булочки, хлеб в наших магазинах пекут три раза в день. Вчерашних хлебобулочных изделий у нас в магазинах не бывает. Все свежее. Информация передана в магазин, персоналу напомнили о необходимости следить за порядком".