Покупателя удивил ответ персонала на его замечание

 
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Vaizdas „Iki“ kepinių skyriuje skaitytojui apetito nesukėlė
Vaizdas „Iki“ kepinių skyriuje skaitytojui apetito nesukėlė
ФОТО: Kas vyksta Kaune

В минувшую пятницу читатель портала Kas vyksta Kaune посетил каунасский магазин Iki в Эйгуляй и был неприятно удивлен. Крылатые "клиенты" бесплатно лакомились круассанами.

"Сегодня я побывал в магазине Iki по адресу проспект Шяурес, 91 (Эйгуляй). В кондитерском отделе полно мушек… Я вызвал администратора и показал ей эту картину. А она "профессионально" заявила, что им известна эта проблема, многие покупатели жалуются, но она за это не отвечает…", – рассказал в пятницу читатель Kas vyksta Kaune.

Ситуацию прокомментировала и пресс-секретарь Iki Вайда Будрене: "Приносим клиенту извинения за эту ситуацию. Булочки, хлеб в наших магазинах пекут три раза в день. Вчерашних хлебобулочных изделий у нас в магазинах не бывает. Все свежее. Информация передана в магазин, персоналу напомнили о необходимости следить за порядком".

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