Покупатели вместо одноразовых полиэтиленовых пакетов пользуются бумажными

"Я пока не могу точно сказать, на сколько сократилось использование одноразовых пакетов, поскольку их не только продают, но и бесплатно дают в мясных и рыбных отделах. Оценить реальные масштабы мы сможем лишь после нового года. А в целом количество используемых пластиковых пакетов сократилось наполовину", – сказал представитель сети Norfa Дарюс Рилишкис.

По данным сети Lidl , тенденции в Литве такие же, как и в других странах, где была введена плата за одноразовые пакеты: их потребление снизилось на 40%.

"Наши клиенты не только приносят одноразовые пакеты из дома, но и покупают многоразовые. В магазинах сети Maxima в июле, если сравнивать количество проданных многоразовых пакетов за последние 12 месяцев, их купили на 88% больше", – сказала представитель Maxima Раминта Гецявичюте.

Представители сети Maxima заметили изменение поведения покупателей. Одноразовые пакеты берет каждый четвертый покупатель. Продажи этих пакетов в магазинах Maximа 1-30 августа, по сравнению с 1-30 июля 2023 г. снизились на 24%.

Однако специалисты отмечают, что люди стали использовать больше бесплатных бумажных пакетов для кондитерских изделий.

"Люди берут бумажные пакеты. Придите около 17 ч. в любой магазин, особенно такой, где выпечка и овощной отделы рядом, и увидите, что есть проблема - нехватка больших бумажных пакетов. Их используют вместо полиэтиленовых" – сказал представитель портала Pricer.lt Пятрас Чепкаускас.

Он напомнил, что часто такие пакеты состоят не только из бумаги, но и из пластика. Он считает, что надо ввести плату и за эти пакеты, чтобы отчасти решить проблему.

"Когда этими комбинированными бумажными пакетами засорят пол-Литвы, тогда проснется кто-нибудь: (...) тогда и эти пакеты будут платными, будет спокойно", – прибавил он.

Правда, в некоторых магазинах одной сети за эти пакеты тоже взимают плату.