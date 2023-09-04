Покупатели вместо одноразовых полиэтиленовых пакетов пользуются бумажными

Представители сети Maxima заметили изменение поведения покупателей. Одноразовые пакеты берет каждый четвертый покупатель. Продажи этих пакетов в магазинах Maximа 1-30 августа, по сравнению с 1-30 июля 2023 г. снизились на 24%.
"Наши клиенты не только приносят одноразовые пакеты из дома, но и покупают многоразовые. В магазинах сети Maxima в июле, если сравнивать количество проданных многоразовых пакетов за последние 12 месяцев, их купили на 88% больше", – сказала представитель Maxima Раминта Гецявичюте.
В магазинах сети Iki продажи многоразовых пакетов также растет, сказала представитель сети Вайда Будрене.
По данным сети Lidl, тенденции в Литве такие же, как и в других странах, где была введена плата за одноразовые пакеты: их потребление снизилось на 40%.
"Я пока не могу точно сказать, на сколько сократилось использование одноразовых пакетов, поскольку их не только продают, но и бесплатно дают в мясных и рыбных отделах. Оценить реальные масштабы мы сможем лишь после нового года. А в целом количество используемых пластиковых пакетов сократилось наполовину", – сказал представитель сети Norfa Дарюс Рилишкис.
Однако специалисты отмечают, что люди стали использовать больше бесплатных бумажных пакетов для кондитерских изделий.
"Люди берут бумажные пакеты. Придите около 17 ч. в любой магазин, особенно такой, где выпечка и овощной отделы рядом, и увидите, что есть проблема - нехватка больших бумажных пакетов. Их используют вместо полиэтиленовых" – сказал представитель портала Pricer.lt Пятрас Чепкаускас.
Он напомнил, что часто такие пакеты состоят не только из бумаги, но и из пластика. Он считает, что надо ввести плату и за эти пакеты, чтобы отчасти решить проблему.
"Когда этими комбинированными бумажными пакетами засорят пол-Литвы, тогда проснется кто-нибудь: (...) тогда и эти пакеты будут платными, будет спокойно", – прибавил он.
Правда, в некоторых магазинах одной сети за эти пакеты тоже взимают плату.
"Если мы видим, что в каком-то магазине люди злоупотребляют бумажными пакетами, то по решению директора за них могут ввести плату. <...> Бумажные пакеты предназначены для булочек, а не морковки. Об этом информируют покупателей, но они не реагируют. Конкретной статистики у меня нет, но одни (руководители магазинов Norfа) говорят, что такой проблемы нет, а другие видят злоупотребление, так мы решаем проблему", – сказал представитель сети Norfa (плата за бумажные тоже составляет 1 цент).
Другие сети пока плату за бумажные пакеты не вводят, поскольку не видят значительного роста их потребления.
Представитель портала Pricer.lt Чепкаускас считает, что решить проблему злоупотребления можно, если ввести плату за все пакеты или даже запретить их использование.
"Один вариант – вообще запретить пластиковые тонкие пакеты, но тогда торговцы будут использовать вощеные изнутри бумажные пакеты", – сказал он.
Другой путь – ввести акциз на эти пакеты.