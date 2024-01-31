Покупатели в Литве жалуются на интернет-магазин: не доставляет товары, не возвращает деньги

Юргита рассказала, что ее друг купил на Zuza.lt матрас за 413 евро. Его должны были доставить в течение 3–8 дней, но товар не был доставлен. Компания все откладывала срок доставки, потом написала, что свяжется с поставщиком.

Юрате сказала Delfi, что после того, как журналисты портала связались с главой компании, ей вернули деньги.

"Нет ни товара, ни денег. А ведь они продают все – от иголки до мебели. Мы обратились в Службу спецрасследований, в Службу по расследованию финансовых преступлений, они наши заявки отклоняют на том основании, что это частная компания. Мы не знаем, куда обращаться, их деятельность легальная", – сообщила женщина.

Сейчас покупатели жалуются на сайт Zuza.lt. На нем продают одежду, электронику, игрушки, косметику. Покупатели жалуются, что заказов приходится ждать очень долго.

Недавно СМИ писали об истории компании Eimeta. В связи с ее деятельностью полиция и ГСЗПП получили сотни заявлений. На прошлой неделе была задержана глава компании.

"С 18 декабря я и Донатас стали попеременно им звонить. Я в последний раз говорила 21 декабря. Мы интересовались, когда получим заказ. Нам все повторяли, что свяжутся с поставщиком. Кто поставщик, нам не сказали. Может, он не существует?" – вопрошала Юргита.

Они заполнили заявку на возвращение денег.

"9 января Донатас снова им написал, но они даже не ответили. 15 января я снова заполнила форму и написала им, но ответа не было. Никто не отвечает на звонки", – рассказала Юргита.

Не все клиенты довольны и полученной покупкой. Например, Мартинас из Тельщяй в ноябре купил буфет, его доставили с опозданием на два месяца. К сожалению, товар был неполной комплектации. После звонков, прислали еще один пакет с недостающими деталями. Но и на этот раз прислали не все, поэтому Мартинас потребовал вернуть 400 евро. Но добиться возвращения средств не получается.