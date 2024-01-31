Покупатели в Литве жалуются на интернет-магазин: не доставляет товары, не возвращает деньги

Недавно СМИ писали об истории компании Eimeta. В связи с ее деятельностью полиция и ГСЗПП получили сотни заявлений. На прошлой неделе была задержана глава компании.
Сейчас покупатели жалуются на сайт Zuza.lt. На нем продают одежду, электронику, игрушки, косметику. Покупатели жалуются, что заказов приходится ждать очень долго.
В редакцию Delfi с жалоббой обратилась читатель портала Юрате.
Она купила на Zuza.lt коробки для пиццы на сто евро.
"Нет ни товара, ни денег. А ведь они продают все – от иголки до мебели. Мы обратились в Службу спецрасследований, в Службу по расследованию финансовых преступлений, они наши заявки отклоняют на том основании, что это частная компания. Мы не знаем, куда обращаться, их деятельность легальная", – сообщила женщина.
Юрате сказала Delfi, что после того, как журналисты портала связались с главой компании, ей вернули деньги.
В редакцию обратились и другие покупатели этого портала.
Юргита рассказала, что ее друг купил на Zuza.lt матрас за 413 евро. Его должны были доставить в течение 3–8 дней, но товар не был доставлен. Компания все откладывала срок доставки, потом написала, что свяжется с поставщиком.
"С 18 декабря я и Донатас стали попеременно им звонить. Я в последний раз говорила 21 декабря. Мы интересовались, когда получим заказ. Нам все повторяли, что свяжутся с поставщиком. Кто поставщик, нам не сказали. Может, он не существует?" – вопрошала Юргита.
Они заполнили заявку на возвращение денег.
"9 января Донатас снова им написал, но они даже не ответили. 15 января я снова заполнила форму и написала им, но ответа не было. Никто не отвечает на звонки", – рассказала Юргита.
Не все клиенты довольны и полученной покупкой. Например, Мартинас из Тельщяй в ноябре купил буфет, его доставили с опозданием на два месяца. К сожалению, товар был неполной комплектации. После звонков, прислали еще один пакет с недостающими деталями. Но и на этот раз прислали не все, поэтому Мартинас потребовал вернуть 400 евро. Но добиться возвращения средств не получается.
Чеслав купил деталь для принтера, но она оказалась некачественной.
Поскольку с компанией договориться не удалось, пришлось обратиться в ГСЗПП. ГСЗПП обратилась к компании с предложением до 8 января решить этот вопрос мирно, но Чеславас никакой информации от компании так и не получил.
Глава компании, управляющей порталом Кшиштоф Лещевский сказал, что портал сотрудничает с поставщиками, которые в основном работают за границей (Польша, Китай), поэтому товары приходится ждать.
"Не все зависит от нас. Если товар у нас на складе в Литве, проблем с доставкой не бывает. Задержка бывает, когда опаздывают с отсылкой поставщики, иногда товар высылают в разных упаковках - по частям. Больше всего проблем было с доставкой товаров рождественский период. Было много заказов, работники не успевали, допускали ошибки", – сказал Лещевский.
Он заметил, что компания выполняет функцию посредника между продавцом и покупателем.
"Люди не читают всю информацию, потом называют нас обманщиками. Есть такие клиенты. Всем не угодишь, всем вовремя не доставишь, хотя мы делаем все максимально возможное. Если бы мы плохо работали, было бы много недовольных", – прибавил глава компании.
Он также заверил, что возвращает все деньги по требованию клиентов - надо заполнить специальную форму возврата.
ГСЗПП получила 25 жалоб на компанию Zuza.lt, сказала представитель инспекции Милда Дейманте.
По данным Центра реестров, в 2022 году заработок компании Zuza.lt составил 5200 евро, доходы 21 900 евро. Данные за 2023 год еще не представлены.
По данным "Содры", в январе 2023 года в компании работали 12 человек.