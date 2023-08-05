Покупатели не замечают снижения цен на продукты: предлагается обсудить налоговые льготы

Мужчина, с которым журналистка LNK говорила в магазине, сказал, что цены остаются высокими.
"У кассы трачу больше, покупаю меньше", – сказал другой покупатель.
"Все дорого", – прокомментировала ситуацию одна женщина.
Другие покупатели также единогласно подтвердили, что продукты не дешевеют.
"Ситуация как бы оптимистическая, но грустная. Если сравнить с прошлым годом, то цены остаются стабильно высокими. Есть небольшое снижение, из которого торговые сети пытаются раздуть пузырь, доказать снижение цен", – сказал представитель Pricer.lt Пятрас Чепкаускас.
По его словам, бизнес старается удержать цены на одном уровне, балуя покупателей акциями.
Советник президента Вайдас Аугустинавичюс сказал, что цены на энергию перестали расти, но цены на продукты остаются на высоком уровне.
"Мы видим, что доходы жителей за ростом цен не поспевают, проблема сохраняется", – сказал он.
Часть торговцев уверяет, что цены у них снижаются.
"В июле, по сравнению с июнем, подешевели ягоды, мука, крупы, консервированные продукты", – сказал пресс-секретарь Iki Юстинас Петкус.
Представители других сетей делятся другими размышлениями.
"Мы заметили, что рост цен есть, особенно на мясо. Цены еще растут и значительно", – сказала представитель KOOPS mažmenа Дейманте Завиставичене.
Президентская служба отмечает, что для борьбы с нищетой в Литве надо обсудить льготный НДС на продукты питания.
"Было бы целесообразным рассмотреть введение льготного НДС на продукты питания первой необходимости, особенно сейчас, когда на Западе все чаще фиксируются эпизоды регулирования цен на продукты первой необходимости. Например, во Франции правительство договорилось с сетями о "замораживании" цен на определенном уровне. Того же добивается и Великобритания", – сказал Аугустинавичюс.
Президентская служба и некоторые политики уже давно предлагали ввести льготный НДС на продукты первой необходимости, но правительство их не одобрило, аргументируя тем, что конечный покупатель этого не почувствует.
"Сначала надо провести серьезный анализ, посмотреть, как это скажется на ценах, посмотреть на пример Польши, все проанализировать, поскольку это дорогое решение. С другой стороны, надо смотреть, как это реально скажется на ценах", – сказала вице-министр экономики Ева Валешкайте.
По словам Чепкаускаса, снижение НДС - первый шаг, а для начала надо обеспечить нормальную конкуренцию, чтобы не было вопросов о том, не положат ли торговцы и переработчики разницу себе в карман.
По данным Pricer.lt, в июле больше всего подорожала картошка, хлеб, сахар и яйца.
"Ситуация такова, что 31 товар из нашей корзины дорожает, а 21 – дешевеет", – сказал Чепкаускас.
Торговцы не скрывают, что привлекают покупателей акциями.
"Конкуренция за каждого покупателя обострилась", – сказал представитель Iki.
По сообщению Государственного агенства данных, в Литве за чертой абсолютной бедности живут 3% жителей (77 000).