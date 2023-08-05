Покупатели не замечают снижения цен на продукты: предлагается обсудить налоговые льготы

"В июле, по сравнению с июнем, подешевели ягоды, мука, крупы, консервированные продукты", – сказал пресс-секретарь Iki Юстинас Петкус.

"Мы видим, что доходы жителей за ростом цен не поспевают, проблема сохраняется", – сказал он.

Советник президента Вайдас Аугустинавичюс сказал, что цены на энергию перестали расти, но цены на продукты остаются на высоком уровне.

"Ситуация как бы оптимистическая, но грустная. Если сравнить с прошлым годом, то цены остаются стабильно высокими. Есть небольшое снижение, из которого торговые сети пытаются раздуть пузырь, доказать снижение цен", – сказал представитель Pricer.lt Пятрас Чепкаускас.

Другие покупатели также единогласно подтвердили, что продукты не дешевеют.

"У кассы трачу больше, покупаю меньше", – сказал другой покупатель.

Мужчина, с которым журналистка LNK говорила в магазине, сказал, что цены остаются высокими.

Представители других сетей делятся другими размышлениями.

"Мы заметили, что рост цен есть, особенно на мясо. Цены еще растут и значительно", – сказала представитель KOOPS mažmenа Дейманте Завиставичене.

Президентская служба отмечает, что для борьбы с нищетой в Литве надо обсудить льготный НДС на продукты питания.

"Было бы целесообразным рассмотреть введение льготного НДС на продукты питания первой необходимости, особенно сейчас, когда на Западе все чаще фиксируются эпизоды регулирования цен на продукты первой необходимости. Например, во Франции правительство договорилось с сетями о "замораживании" цен на определенном уровне. Того же добивается и Великобритания", – сказал Аугустинавичюс.

Президентская служба и некоторые политики уже давно предлагали ввести льготный НДС на продукты первой необходимости, но правительство их не одобрило, аргументируя тем, что конечный покупатель этого не почувствует.