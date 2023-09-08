Покупатели говорят, что цены на боровики в этом году космические

Торговавшая грибами женщина сказала, что в этом году кило боровиков стоит 20-25 евро. По ее словам, жители таким ценам не рады.

Ее слова подтвердили и сами покупатели.

"В этом году цены космические, но не могу сказать, какие были раньше. Могу только сказать, что раньше они были доступными, а теперь - нет", – сказала одна женщина. Она признала, что сама за грибами ехать не собирается.

"Не с кем, а одной в лесу страшновато", – заметила она. С ней согласилась и другая покупательница. Она сказала, что купила несколько килограммов грибов - одни съест, другие будет сушить.

"Надо знать места, надо ехать далеко и т.д., проще купить и засушить, на пирожки к Сочельнику хватит", – заметила покупательница.

Пенсионерам боровики вообще не по карману. "Очень высокая цена. Трудно. А пенсионерам вообще, знаете, как. Смотрю, смотрю, может возьму 4 боровичка и заморожу", – сказала пожилая женщина.