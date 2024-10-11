Покупатели дешевых билетов на концерт Рода Стюарта разочарованы: Bilietai.lt сообщила об ошибке

Род Стюарт выступит в Каунасе в апреле 2025 года.

Цены на билеты колеблются в пределах 86-225 евро, но нашлись люди, которые купили их по символической цене.

Читатель Delfi Лаура (настоящее имя редакции известно) рассказала, что 8 октября она заплатила за два билета 30,18 евро, введя код Last.

Однако вскоре платформа Bilietai.lt информировала ее об ошибке.

„Информируем, что произошла ошибка, был получен платеж по более низкой цене (9 евро вместо 90 за билет плюс налоги). Эти билеты недействительны“, – сказано в письме, которое видел Delfi.

Лаура сказала, что деньги ей вернули, но она разочарована.