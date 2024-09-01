Покупатели даже не замечали мошенничества кассира в магазине

„Мне не хватало денег“, – сказала в свое оправдание работавшая в Вильнюсе женщина.

Она была уволена за грубое нарушение рабочей дисциплины, поэтому Служба занятости три месяца не платила ей пособие по безработице, кроме того, ей будет нелегко найти другую работу.

Расследование по факту присвоения чужих средств полиция начала, получив заявление руководителей торгового центра – в нем было указано, что в течение 9 месяцев кассир не вводила проданные товары в систему, а только проверяла цену на товар через кассу, и брала у покупателей наличные. Кроме того, несколько раз она просто забрала из кассы наличные.