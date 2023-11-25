Покупатель возмущена доставкой продуктов на дом: овощи доставляют испорченными

 
Раминта Ракауске
ru.DELFI.lt
Supelijusios prekės
Supelijusios prekės
ФОТО: Skaitytojo nuotr.

Продукты с доставкой на дом, видимо, заказывали многие. Но не все привезенные товары радуют покупателей. Инга из Вильнюса сказала, что не раз обожглась, а в последний раз ей привезли заплесневевшие овощи. Торговцы уверяют, что уделяют много внимания качеству доставки, но случается всякое.

"Мне нравится услуга доставки продуктов на дом. Это экономит время, но не деньги, поскольку цены у тех, кто доставляет товары на дом, выше, а качество хуже, чем в физических магазинах", – писала Инга.

Она сказала, что не раз опыт заказа был отрицательным.

"Последнее разочарование – огурцы. Из было 10 штук, 3 из них покрыты плесенью", – сказала она о доставленных LastMile товарах.

Инга подчеркнула, что виной тому не только плохое качество, но и работа фасовщиков, по ее словам, нередко привезенные товары бывают с истекающим сроком годности.

Редакция связалась с представителями компаний, доставляющих продукты на дом. Представители LastMile уверяли, что берут продукты в том же зале, где их берут обычные покупатели.

"Работники магазина несколько раз в день перебирают товары. Фасовщики LastMile проверяют срок годности каждого товара, мы возим по заказу товары со сроком годности не меньше 3 дней, за исключением товаров с небольшим сроком годности – свежего мяса и рыбы. Если срок годности бывает меньше, то есть 100% гарантия возврата такого товара.

Важно, чтобы в таком случае клиент информировал LastMile. Это можно сделать через приложение или на сайте", – указали представители компании.

Компания всегда возвращает деньги, если товары не отвечают требованием клиента.

"Даже если сам товар качественный, например, зеленые бананы", – указали представители компании.

Представитель компании Rimi Даля Ченкене сказала, что их магазин перед доставкой товаров клиентам, проверяет все товары.

То же самое сказал представитель компании Barbora Викторас Юозапайтис.

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