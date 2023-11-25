Покупатель возмущена доставкой продуктов на дом: овощи доставляют испорченными

"Мне нравится услуга доставки продуктов на дом. Это экономит время, но не деньги, поскольку цены у тех, кто доставляет товары на дом, выше, а качество хуже, чем в физических магазинах", – писала Инга.

Она сказала, что не раз опыт заказа был отрицательным.

"Последнее разочарование – огурцы. Из было 10 штук, 3 из них покрыты плесенью", – сказала она о доставленных LastMile товарах.

Инга подчеркнула, что виной тому не только плохое качество, но и работа фасовщиков, по ее словам, нередко привезенные товары бывают с истекающим сроком годности.

Редакция связалась с представителями компаний, доставляющих продукты на дом. Представители LastMile уверяли, что берут продукты в том же зале, где их берут обычные покупатели.