Покупатель возмущена доставкой продуктов на дом: овощи доставляют испорченными

"Мне нравится услуга доставки продуктов на дом. Это экономит время, но не деньги, поскольку цены у тех, кто доставляет товары на дом, выше, а качество хуже, чем в физических магазинах", – писала Инга.
Она сказала, что не раз опыт заказа был отрицательным.
"Последнее разочарование – огурцы. Из было 10 штук, 3 из них покрыты плесенью", – сказала она о доставленных LastMile товарах.
Инга подчеркнула, что виной тому не только плохое качество, но и работа фасовщиков, по ее словам, нередко привезенные товары бывают с истекающим сроком годности.
Редакция связалась с представителями компаний, доставляющих продукты на дом. Представители LastMile уверяли, что берут продукты в том же зале, где их берут обычные покупатели.
"Работники магазина несколько раз в день перебирают товары. Фасовщики LastMile проверяют срок годности каждого товара, мы возим по заказу товары со сроком годности не меньше 3 дней, за исключением товаров с небольшим сроком годности – свежего мяса и рыбы. Если срок годности бывает меньше, то есть 100% гарантия возврата такого товара.
Важно, чтобы в таком случае клиент информировал LastMile. Это можно сделать через приложение или на сайте", – указали представители компании.
Компания всегда возвращает деньги, если товары не отвечают требованием клиента.
"Даже если сам товар качественный, например, зеленые бананы", – указали представители компании.
Представитель компании Rimi Даля Ченкене сказала, что их магазин перед доставкой товаров клиентам, проверяет все товары.
То же самое сказал представитель компании Barbora Викторас Юозапайтис.